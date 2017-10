Des poubelles dans votre moteur : une technologie d’ici

À Edmonton, en Alberta, la totalité des déchets que la population et l’industrie produisent annuellement sont désormais transformés en biocombustibles et en d’autres produits chimiques. En effet, une compagnie du Québec a réussi à produire de carburants utilisés par des véhicules motorisés à partir des sacs de résidus domestiques et industriels.

Enerkem, basée dans la zone métropolitaine de Montréal, a développé une technologie qui va bien au-delà de celle qui produit des biocombustibles produits à partir du maïs. La sienne peut, selon ses dires, est une réelle alternative aux grandes quantités de déchets humains dans le monde.

À partir d’une grande variété de déchets qui vont des vêtements aux résidus organiques, ce procédé thermochimique crée de l’éthanol et du méthanol liquide. Pierre Boisseau, directeur principal, Communications et Marketing chez Enerkem explique dans cette entrevue accordée à RCI, les avantages et particularités de la méthode inventée par les ingénieurs québécois travaillant pour la compagnie. Il raconte aussi, comment tous ces biocombustibles peuvent diminuer les gaz à effet de serre puisqu’au Canada actuellement, on ne retrouve que 5 % d’éthanol dans l’essence. Selon M. Boisseau, passer à 15 % d’éthanol contribuerait à la diminution de 10 pour cent de notre consommation d’essence. Écoutez l’entrevue :

Technologie de thermochinique de l'entreprise Enerkem

Dans un avenir pas trop lointain, d’autres usines similaires à celle d’Edmonton à travers le monde notamment à Rotterdam, au Pays bas et aux États-Unis et ici même au Canada seront construites par Enerkem. Des pourparlers pour ce faire sont déjà entamés.