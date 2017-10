Les trop belles températures d’été font fuir nos couleurs d’automne

Un peu partout le long de la frontière américaine, les Canadiens de l’est du pays se questionnent : mais où sont donc passées les couleurs d’automne éclatantes des arbres?

Ces couleurs d’automne, à faire d’ordinaire tomber dans les pommes, du rouge écarlate à l’orange brûlé, semblent tout simplement s’être envolées.

Les feuilles changent de couleur l’automne au Canada pour deux raisons: la diminution de la lumière et la baisse des températures.

Or, si les arbres sont encore verts en octobre, c’est en raison de la sécheresse et des températures exceptionnellement chaudes du mois de septembre qui en bien des endroits semblaient jaillir tout droit d’un mois de juillet en pleine canicule.

Les feuilles vertes des arbres côtoient beaucoup plus cette année les feuilles jaunies par l’automne. © Radio-Canada/Bert Savard

Des arbres encore remplis de feuilles vertes près de chez vous?

Le Parc régional du Massif du Sud au Québec. © Philippe Toussaint

Les températures plus chaudes que la moyenne cet automne ont placé les arbres dans une espèce de conflit interne.

D’un côté, puisqu’il faisait très chaud ces dernières semaines, les arbres tentaient de croître et de profiter au maximum de ce beau temps en continuant d’effectuer dans leurs feuilles de la photosynthèse – à l’aide de la chlorophylle, le pigment qui donne aux feuilles leur couleur verte – pour capturer un maximum de lumière qui est ensuite transformée en sucre.

Pour cela, les arbres tentaient de rester verts le plus longtemps possible. Car c’est la chlorophylle qui capture la lumière nécessaire à la photosynthèse.

D’un autre côté, les arbres savent que hiver approche, car ils se rendent compte que les jours sont de plus en plus courts. Et ils ne veulent pas avoir de feuilles quand les premières neiges vont tomber: cela les alourdirait et risquerait de briser leurs branches ou leur tronc.

Pour cette raison, ils décomposent la chlorophylle. La couleur verte disparaît alors, et les riches couleurs d’automne apparaissent. Puis une sorte de bouchon se forme à la base des feuilles, qui finissent par tomber.

On s’attend maintenant à ce que certains arbres se rendent bientôt compte que l’hiver approche à grande vitesse (l’Alberta a déjà reçu trois bordées de neige depuis septembre), et qu’ils se mettent à produire des feuilles or, orange et rouges dès ce week-end dans les régions qui n’ont pas encore connu d’épisodes de gel la nuit. © Jacinthe Grenier

Pourquoi des feuilles virent-elles au rouge cramoisi et d’autres au jaune?

Vallée de la rivière Montmorency, Sainte-Brigitte-de-Lava au Québec.l © Chrystel Martin

Les scientifiques canadiens ne sont pas unanimes sur les motifs qui font que certaines feuilles d’un même arbre deviennent rouges alors que d’autres seront jaunes.

Des dommages causés à la chlorophylle des feuilles par le froid la nuit ou par le soleil le jour seraient une partie de l’explication.

Avant l’automne, les feuilles saines obtiennent leur couleur verte grâce aux molécules de chlorophylle. Bien qu’apparaissant verte, la chlorophylle cache en fait les pigments jaune-orange qui sont présents dans toutes les feuilles.

En automne, les arbres cessent de fabriquer et de remplacer la chlorophylle de leurs feuilles ce qui permet aux autres pigments de devenir comme par magie de plus en plus visible à l’oeil nu.

La proportion d’orange et de jaune présent naturellement dans le pigment des feuilles varie selon les espèces d’arbres.

Le cas spécial du rouge et du pourpre

Couleurs d’automne. © Vicky Boutin/Ici Radio-Canada

Les couleurs rouges et pourpres et leurs combinaisons qui se retrouvent sur les feuillages d’automne proviennent d’une tout autre famille de pigments appelée anthocyane.

À la différence des caroténoïdes, ces pigments ne sont généralement pas présents dans la feuille au cours de la période de croissance. Ces molécules apparaissent à la fin de l’été.

En effet, tandis que la sève brute continue à affluer dans la feuille, la sève élaborée, chargée de sucre, est bloquée par le bouchon de liège et provoque une accumulation forcée de sucre dans les tissus foliaires.

Les fameux érables emblématiques du Canada ont beaucoup d’anthocyanes, par exemple, ce qui donne une couleur rouge, parfois très vive. Ils sont un cas à part comme nous vous l’expliquons plus haut dans notre reportage.

