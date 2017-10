Sécurité alimentaire et changements climatiques : constat préoccupant et collaborations prometteuses

Le bilan est positif pour le colloque international « Sécurité alimentaire et nutrition à l’heure des changements climatiques » tenu à Québec du 24 à 27 septembre. L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le Gouvernement du Québec affirment que cet événement a permis, pour la première fois, d’approfondir la réflexion quant au lien entre les changements climatiques et la nutrition dans un contexte international, ainsi que d’entrevoir les collaborations futures entre la province canadienne et cette agence de l’ONU.

Le colloque voulait offrir aux jeunes, aux femmes, aux agriculteurs et aux personnes d’origine autochtones, une tribune pour les échanges d’idées et de bonnes pratiques, puisque c’est souvent eux les premiers touchés par les effets des changements climatiques.

Parmi les annonces faites pendant le colloque, mentionnons :

la création d’une communauté de pratique, coordonnée par le Bureau du Québec à Dakar , qui réunira six organismes de coopération internationale québécois travaillant en Afrique de l’Ouest et la représentation de la FAO au Sénégal. Ce réseau est un moyen novateur de permettre une concertation et une collaboration plus étroite dans la région, un besoin qui a été exprimé à de nombreuses reprises par les organismes de coopération internationale;

, qui réunira six organismes de coopération internationale québécois travaillant en Afrique de l’Ouest et la représentation de la FAO au Sénégal. Ce réseau est un moyen novateur de permettre une concertation et une collaboration plus étroite dans la région, un besoin qui a été exprimé à de nombreuses reprises par les organismes de coopération internationale; la volonté du Québec d’appuyer la Phase II du programme « Intégration de l’agriculture dans les plans d’adaptation nationaux » de la FAO dans certains pays francophones en développement pour les aider dans la mise en œuvre de leurs stratégies nationales d’adaptation aux changements climatiques.

Qu’est-ce que la sécurité alimentaire?

Selon la FAO, la sécurité alimentaire est acquise « lorsque tous les êtres humains ont, à tout moment, un accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive » ce qui leur permet de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et active. Ci-bas vous trouverez un tableau développé par l’agence onusienne pour expliquer ce qu’il faut prendre en considération lorsqu’on réfléchit à un phénomène aussi complexe.

Ce colloque international s’est tenu dans un contexte particulier puisqu’après une régression constante de la faim dans le monde durant plus d’une décennie, elle commence à progresser à nouveau. Un rapport sur l’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde a été publié plus tôt cette année par Nations Unies et les données sont préocuppantes.

« Après une longue période de recul, la faim progresse dans le monde et les changements climatiques amplifient le phénomène en agissant directement sur les éléments déterminants de la malnutrition. Ce colloque a démontré que la lutte contre la malnutrition et l’adaptation aux impacts des changements climatiques vont de pair. Des investissements garantissant des systèmes alimentaires résilients face aux défis climatiques sont dorénavant indispensables. Il est de notre devoir de porter ce message lors de la 23e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP 23) qui se tiendra à Bonn dans quelques semaines. »

Maria Helena Semedo, directrice générale adjointe de la FAO en charge du climat et des ressources naturelles

La faim dans le monde gagne du terrain: selon les estimations, le nombre de personnes sous-alimentées est passé de 777 millions en 2015 à 815 millions en 2016

En effet, l’année 2017 a vu la famine toucher de régions du Soudan du Sud pendant plusieurs mois ainsi que d’autres situations d’insécurité alarmantes qui menacent de se transformer en famines dans d’autres pays touchés par les conflits comme le Nigéria, la Somalie et le Yémen.