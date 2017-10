Camionneurs québécois accusés du passage de réfugiés clandestins à la frontière

Deux camionneurs québécois font face à plusieurs accusations après avoir apparemment tenté de faire entrer 11 personnes au Canada depuis les États-Unis.

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) précise que les camionneurs ont été arrêtés au pont Ambassador, en Ontario, avec un chargement de fruits et légumes. Ils venaient de traverser la ville américaine de Détroit distante du Canada de moins d’un kilomètre.

L’agence fédérale a refusé par contre de préciser le pays d’origine des clandestins, se contentant d’indiquer qu’ils se sont fait uniquement refuser l’entrée au Canada et qu’ils ont été renvoyés aux États-Unis sans faire face à des accusations.

La circulation terrestre entre Windsor au Canada et Detroit aux États-Unis est actuellement assurée par un tunnel mais surtout par le pont Ambassador (photo), construit il y a 86 ans. Photo : La Presse canadienne

Ils éveillent les soupçons des douaniers

Selon l’agence, les hommes ont éveillé les soupçons lorsqu’ils n’ont rien déclaré d’autre que leur expédition commerciale, malgré le fait qu’ils aient été hors du pays pendant une semaine.

Durant l’examen du camion, les agents des services frontaliers ont découvert onze ressortissants étrangers qui se cachaient derrière un rideau dans la couchette du camion.

«Les agents de l’ASFC possèdent une formation poussée sur les techniques d’interrogation, d’examen et d’enquête, a affirmé Rick Comerford, directeur général régional de l’ASFC pour le sud de l’Ontario, dans un communiqué. Cette interception réussie démontre la capacité des agents des services frontaliers à déterminer quand un examen secondaire est requis ainsi que leur engagement à veiller à ce que la frontière ne serve pas à des activités illégales.»

Les deux hommes, Paul Ngoue-Ngameleu, 42 ans, et Henadez Makia Mbeh, 50 ans, font chacun face à 23 chefs d’accusation en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Il s’agit de onze chefs d’incitation, onze chefs de fausse déclaration et de dissimulation de faits importants et un chef d’entrave à un agent. Les deux hommes ont été libérés sous caution et devraient comparaître devant le tribunal le 23 octobre.

