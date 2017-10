Journée internationale de l’enseignant : le paradoxe de l’enseignant canadien plutôt fier, mais aussi frustré!

Le Canada se joint au reste du monde pour célébrer le travail des enseignants sous le thème : Enseigner en liberté, autonomiser les enseignants. Justin Trudeau promet de récompenser ceux qui se démarqueront par la qualité de leur travail à façonner les jeunes Canadiens de demain. La Fédération canadienne des enseignantes et enseignants dépeint une condition qui frôle le désespoir pour des enseignants épuisés, anxieux, stressés et déprimés, qui demeurent malgré tout fiers de leur profession.

Des enseignants intimidés et à bout de souffle

En cette journée internationale des enseignants, il est attendu de ces derniers qu’ils continuent de relever le défi d’offrir une formation de qualité aux Canadiens.

Francine Leblanc-Lebel,vice-présidente Fédération canadienne des enseignantes et enseignants © FCE

Une tâche qui n’est pas aisée pour ces enseignants qui doivent composer tous les jours avec un milieu scolaire de plus en plus violent, par conséquent peu sécuritaire, tant pour les élèves que pour eux-mêmes.

Un adolescent sur trois affirme avoir été victime d’intimidation. Et il n’est pas rare d’assister à des bagarres impliquant des élèves entre eux, ou des élèves et des enseignants. De plus, toutes sortes de propos blessants sont lancés directement à des victimes dans les écoles ou à dans les réseaux sociaux. Dans ce contexte, la Fédération canadienne des enseignantes et enseignants entend attirer l’attention sur la nécessité de faire des écoles des lieux sécuritaires et bienveillants.

C’est ce qu’a confié Francine Leblanc-Lebel, l’une des vice-présidentes de la Fédération canadienne des enseignantes et enseignants, à Alice Chantal Tchandem.

Mme Leblanc-Lebel profite de la journée internationale de l’enseignant pour demander plus de soutien, aussi bien de la part du gouvernement fédéral que des provinces.

En raison de la recrudescence de la violence dans les écoles, les enseignants ont besoin de plus de ressources, en ce qui concerne notamment les services de soutien et les ressources accessibles aux enfants présentant des troubles de comportement.

Ces services sont essentiels, selon la Fédération. D’autant plus que les enseignants qui souffrent, eux aussi, de problèmes de dépression, d’anxiété et d’épuisement sont davantage ceux qui sont dans des établissements scolaires où le manque de soutien éducatif et l’accès limité à des services de santé mentale pour les élèves sont les plus importants.

Mme Leblanc-Lebel observe, malgré tout, que l’enseignant canadien est fier de son métier qu’il exerce avec passion et dévouement, et que son but c’est d’aller de l’avant pour améliorer ses performances et répondre aux attentes des élèves.

Un enseignant avec ses élèves dans une classe. © IS / iStock

Trudeau augmente le nombre de prix aux enseignants méritants

Cela a pour but d’encourager les enseignants canadiens à rechercher l’innovation et l’excellence dans leur travail au quotidien, et permettre au Canada d’atteindre l’objectif de développement durable des Nations unies qui

© Radio-Canada

consiste à assurer une éducation de qualité, inclusive pour tous. Le premier ministre Trudeau a ainsi augmenté le financement dans le dernier budget et a annoncé de nouveaux prix pour les enseignants méritants.

« Je suis très fier d’avoir été enseignant, et j’ai un immense respect pour le travail que font les enseignants chaque jour. C’est pourquoi je suis très heureux d’ouvrir la période de mise en candidature aux Prix du premier ministre pour l’excellence dans l’enseignement et pour l’excellence en éducation de la petite enfance de cette année. Ces prix permettent de souligner le travail d’enseignants exemplaires, qui préparent la prochaine génération à réussir dans notre économie en évolution. Cette année, nous ajoutons 17 prix visant à honorer des enseignants inspirants en science, en technologie, en ingénierie et en mathématiques » – Justin Trudeau, premier ministre du Canada.

Ces prix sont une invitation à donner plus, à un surpassement de soi pour atteindre toujours de meilleurs résultats, affirme Francine Leblanc-Lebel.

Elle a dit reconnaître les efforts entrepris à différents niveaux par les dirigeants, mais relevé que les attentes, par rapport aux prochains budgets fédéral, provinciaux et territoriaux, demeurent élevées, notamment en ce qui concerne les ressources additionnelles qui font cruellement défaut à l’amélioration du travail des enseignants.

