La qualité du travail des journalistes canadiens à l’épreuve des fausses nouvelles sur les réseaux sociaux ?

Facebook et Google+ : deux principaux canaux pour les journalistes

«Soixante-dix-neuf pour cent (79 %) des participants estiment qu’ils dépendent complètement ou largement des médias sociaux pour diffuser et promouvoir leur contenu et soixante et onze pour cent (71 %) en dépendent pour interagir avec leur auditoire. Facebook et Google + sont parmi les canaux les plus utilisés. 45 % des participants ont affirmé utiliser plus de cinq types de médias sociaux au moins une fois par semaine pour le travail, 80 % utilisaient au moins trois types de plateformes et seulement 8 % travaillaient uniquement avec un seul type de média social.