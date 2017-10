Nouvelle saison de la Ligue nationale de hockey : prenez garde à votre cœur!

Une nouvelle étude suggère que l’excitation qui se produit dans votre corps lorsque vous regardez les parties de votre équipe sportive préférée, sur place ou à la télévision, peut avoir un profond effet sur votre système cardiovasculaire. Dans certains cas, cela double même votre rythme cardiaque.

La recherche réalisée par l’Institut de cardiologie de Montréal auprès des amateurs de l’équipe de hockey les Canadiens de Montréal pendant les matchs a constaté que le rythme cardiaque des téléspectateurs augmente de 75 % en moyenne, alors que ceux qui assistent à un jeu sur place voient le pic moyen de leurs battements cardiaques augmenter de 110 %.

« Nos résultats indiquent que regarder un jeu de hockey peut être la source d’un stress émotionnel intense, manifesté par des signes marqués d’augmentation du rythme cardiaque. Cette intensité d’augmentation de la fréquence cardiaque a le potentiel de déclencher des événements cardiovasculaires chez certains individus vulnérables. Par conséquent, les résultats de notre étude ont des implications importantes sur la santé publique. »

En effet, M. Khairy et son équipe ont constaté que leur rythme cardiaque augmentait de 60 battements par minute (BMP) au repos à 114 BMP pendant la rencontre. La fréquence cardiaque maximale a été atteinte particulièrement pendant les périodes supplémentaires et les occasions de marquer de leur équipe. Ces données sont comparables à l’augmentation du rythme cardiaque qui a lieu lorsqu’on fait des exercices intenses.

L’unicité de la recherche

L’étude, publiée jeudi dans le Canadian Journal of Cardiology, est la première à regarder les effets du stress émotionnel chez les fanatiques du sport national du Canada sur les maladies cardiovasculaires. Des données présentant la corrélation entre les amateurs de sport et leur cœur avaient été obtenues durant la Coupe du monde de soccer. Les scientifiques responsables de cette étude ont confirmé que les spectateurs allemands expérimentaient non seulement des fréquences cardiaques très élevées, mais aussi une pression artérielle centrale et périphérique ainsi qu’un débit cardiaque très supérieur à la normale.

Dans le cas des amateurs de hockey, prouve la recherche de l’Institut de cardiologie de Montréal, les facteurs de risque coronariens sont élevés.

Un jeune amateur du Canadien de Montréal REUTERS/Mathieu Belanger

Un autre aspect unique de cette recherche est qu’elle a été conçue et en grande partie réalisée par la fille de 13 ans du Dr Khairy! Leia Khairy, et sa camarade de classe Roxana Barin jouent dans une équipe interurbaine de soccer qui rivalise avec d’autres équipes de Montréal et d’ailleurs au Québec.

« Nous jouons dans des équipes de sport de compétition. Nos cœurs sont en activité intense, nous sommes stressés et nous faisons de l’activité physique. » Leia Khairy, 13 ans, joueuse de soccer

Leurs parents qui les accompagnent à leurs rencontres restent, bien entendu, en marge du champ de soccer à regarder les parties. Mais…

« Lorsque nous finissons le jeu, nos parents nous disent : « Oh mon Dieu, c’était tellement stressant. » Mais ils ne font que regarder le jeu! Nous nous sommes demandé quel était l’impact de nos parties de soccer sur leurs cœurs. Peut-être que leur cœur bat aussi vite que s’ils faisaient de l’activité physique? » Roxana, 14 ans, joueuse de soccer

Les deux jeunes filles ont exposé leur idée à Khairy, qui a offert le soutien de l’Institut de cardiologie de Montréal « pour s’assurer que [l’étude] soit exécuté aussi rigoureusement que possible ».

Conclusion de l’étude

En effet, si le Canadien gagnait la Coupe Stanley pour la 25e fois cette année, il serait important, selon les experts à la tête de l’étude, de surveiller une augmentation soudaine des risques cardiovasculaires chez les amateurs. Cependant, conclut l’étude, ce risque ne semble pas imminent étant donné que le Tricolore n’a pas gagné la Coupe depuis 1993!

Le 9 juin 1993, le Canadien de Montréal remportait la 24e Coupe Stanley de son histoire. Photo : PC/Frank Gunn

Radio Canada International avec La Presse canadienne et le Canadian Journal of Cardiology.