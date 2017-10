Dirty Chinese Restaurant : un jeu vidéo réputé raciste ne sera pas publié

Le promoteur d’un jeu vidéo ayant été dénoncé comme raciste dit que son produit ne sera pas diffusé comme prévu. Le jeu, appelé « Dirty Chinese Restaurant », invite les joueurs à chasser des chats et des chiens avec un couperet et à nettoyer les ingrédients, tout en esquivant des fonctionnaires d’immigration.

Big-O-Tree Games de la région de Markham, en Ontario, a initialement défendu le jeu comme une satire et a déclaré le mois dernier qu’il serait bientôt publié pour Apple et les appareils Android.

Jeudi, l’entreprise a publié un message sur sa page Facebook et sur son site Internet disant que le jeu ne serait pas publié après « un examen minutieux de l’opinion publique » :

La compagnie a également offert des excuses officielles à la communauté chinoise et a déclaré que le jeu n’était pas créé dans le but d’infliger un préjudice quelconque contre la culture chinoise.

Les personnes ayant critiqué le jeu incluent la congressiste de New York, Grace Meng, qui a déclaré que le jeu « utilise tous les stéréotypes négatifs et dégradants » qu’elle a entendus au cours de sa vie en étant elle-même une Américaine d’origine chinoise.

La première ministre de l’Ontario Kathleen Wynne a également condamné le jeu, disant que ce racisme n’a pas sa place dans sa province.

©Big-O-Tree / Youtube

Dans sa déclaration jeudi, Big-O-Tree Games a déclaré qu’il commencerait par supprimer tous les produits de promotion du jeu dans ses comptes de médias sociaux.

L’entreprise, qui s’est décrite comme un petit studio indépendant, a d’abord présenté le jeu comme « principalement de la satire et de la comédie influencée par les émissions politiquement incorrectes » tel que : South Park , All in the Family, Family Guy, et The Simpsons.

Image tirée de la page web de Big-O-Tree Games (http://bigotreegames.com)

Radio Canada International avec La Presse canadienne, Big-O-Tree Games