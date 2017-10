Montréal est une mosaïque culturelle dont la diversité est devenue un patrimoine immatériel. Dans la métropole, plus d’un tiers de la population est issu de la diversité. Ces échanges culturels transforment de plusieurs manières la culture ainsi que l’espace physique et symbolique de la métropole. Les créateurs venus de tous les horizons culturels qui ont choisi Montréal comme lieu de création contribuent à faire de cette ville un pôle culturel, un lieu créatif et dynamique ouvert aux transformations sociales, une terre d’accueil reconnue à l’échelle internationale. Ces échanges culturels demandent une grande compréhension et une pleine reconnaissance de la participation active des artistes issus de la diversité dont les regards multiples enrichissent bel et bien la scène artistique montréalaise. Mariza Rosales Argonza, commissaire de l'exposition Montréal, terre d'artistes