Encore un peu plus de femmes sur les conseils d’administration au Canada

Le pourcentage de sièges de conseils d’administration occupés par des femmes progresse au pays, selon un rapport publié jeudi par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM).

Le pourcentage total du nombre de postes d’administrateurs détenus par des femmes a avancé cette année à 14 %, comparativement à 12 % l’an dernier et à 11 % en 2015, année de publication de la première version de ce rapport.

Le document des ACVM montre aussi que les conseils d’administration des entreprises dont la valeur boursière dépassait le cap des 10 milliards sont composés à 24 % de femmes, comparativement à 21 % en 2015.

La situation au sein de presque 700 entreprises

Le rapport s’appuie sur l’information sur la gouvernance fournie par 660 entreprises inscrites à la Bourse de Toronto dont le plus récent exercice financier a pris fin entre le 31 décembre 2016 et le 31 mars 2017.

Les six grandes banques canadiennes n’étaient pas comprises dans ces entreprises puisque leur exercice financier se termine le 31 octobre. Cependant, le rapport note que les conseils d’administration de ces institutions sont composés à 35 % de femmes, en moyenne.

La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario doit tenir, le 24 octobre, une table ronde sur la représentation féminine au sein des conseils d’administration et de la haute direction des entreprises.

Le saviez-vous?

Un cadre sur cinq souffre de détresse psychologique…

– Un cadre québécois sur cinq boit trop et affirme souffrir de détresse psychologique, révèle une nouvelle étude de l’École de relations industrielles de l’Université de Montréal.

– Et les femmes cadres sont encore plus nombreuses à vivre de la détresse que leurs collègues masculins.

– 19,5 % des cadres déclarent souffrir de détresse psychologique et 20,5 % admettent une consommation d’alcool qui pourrait entraîner une dépendance.

– Cette étude porte sur les déclarations de 2162 personnes de 63 entreprises québécoises.