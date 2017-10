Un présumé « adulateur » des terroristes solitaires restera derrière les barreaux

La Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) a statué qu’un homme ayant été acquitté des accusations de terrorisme pour avoir publié des commentaires en ligne adulant des terroristes solitaires doit rester derrière les barreaux, puisque sa libération « mettrait en danger le public ».

Le comportement et les activités en ligne d’Othman Hamdan rendent nécessaire de le maintenir incarcéré en attendant d’autres résultats de l’analyse de son dossier d’immigration, a déclaré jeudi le commissaire Trent Cook, du CISR.

« Bien que vos messages ne soient pas criminels, je ne peux pas prétendre qu’ils n’existent pas. Je ne peux pas non plus ignorer l’impact qu’ils sont susceptibles d’avoir sur ceux qui les ont lus et aussi sur le public canadien en général. À mon avis, toute personne qui promeut activement et invite les gens à s’engager dans des activités terroristes met le public canadien en danger, peu importe si la conduite répond aux conditions nécessaires pour obtenir une accusation criminelle. »

Une date n’a pas encore été fixée pour l’audience de recevabilité de Hamdan qui déterminera s’il devrait rester au Canada.

Hamdan, 35 ans, est un ressortissant jordanien d’origine palestinienne qui est venu en Colombie-Britannique après avoir résidé aux États-Unis et obtenu le statut de réfugié après les attentats terroristes du 11 septembre 2001 à New York.

En septembre, la Cour suprême de la Colombie-Britannique avait jugé Hamdan non coupable des allégations visant à encourager des meurtres, des agressions et des personnes à exécuter des activités terroristes, statuant que les commentaires de Hamdam pourraient être offensants, mais ils ne constituaient pas une incitation au terrorisme.

Les allégations contre lui provenaient des 85 publications que l’accusé a faites sur Facebook entre septembre 2014 et juillet 2015, dont l’une qui disait : « Loups solitaires, nous vous saluons. »

« Il essayait de mettre en évidence ce qu’il a perçu comme étant de l’hypocrisie et de l’injustice des actions du [groupe armé État islamique] dans la défense des musulmans sunnites en Irak et en Syrie et de promouvoir un dialogue sur ces questions », a déclaré le juge en chef Bruce Butler dans son jugement du mois dernier.

Au moment de son arrestation en juillet 2015, Hamdan vivait dans le nord de la Colombie-Britannique, communauté de Fort St. John. Il s’est décrit au tribunal en tant que musulman sunnite non pratiquant.

M. Cook a dit jeudi qu’il reconnaissait que Hamdan avait été retrouvé non coupable, mais que l’acquittement n’était « en aucun cas une absolution de votre conduite ».

Sans un plan de libération ou un réseau de soutien, Hamdan n’aurait probablement pas tenu compte des conditions que la Commission de l’immigration et du statut de réfugié pourrait imposer, a ajouté M. Cook.

«Autre que d’aller travailler pour répondre à vos besoins de base, il semble que votre temps soit finalement consacré à la recherche sur Internet et à la publication de matériel. Promouvoir votre idéologie en ligne est fondamentalement le travail de votre vie. Je trouve que cela limite l’obsession et je ne vois pas comment quelqu’un avec vos antécédents est disposé à employer beaucoup d’autocensure».Extrait de la déclaration du juge Trent Cook à Othman Hamdan

Hamdan était présent dans la salle d’audience pour la décision.

La Commission de l’immigration et du statut de réfugié a le pouvoir de détenir les résidents permanents et les ressortissants étrangers si elle les croit menaçants pour le public canadien.

Le commissaire Trent Cook a tenu à souligner que la détention dans un contexte d’immigration est distincte de la détention criminelle parce qu’elle est préventive et non punitive.

Radio Canada International avec La Presse canadienne et la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR)