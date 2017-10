Célébrer l’altérité par le biais des arts

La 2e édition du Festival Altérité, pas à pas! Rencontres artistiques contemporaines Nord-Sud de Montréal a été lancée jeudi. Jusqu’au 1er novembre, une cinquantaine d’artistes, originaires de 6 pays, à savoir la France, le Brésil, le Maroc, la Tunisie, les États-Unis et le Canada, vont prendre part à ce rendez-vous artistique interculturel.

Côté canadien, Montréalais, Autochtones et Ontariens sont au nombre des créateurs qui vont faire apprécier leurs talents en matière de théâtre, de danse contemporaine et de cinéma. Des expositions et des conférences sont également au programme du festival.

Tous ces artisans présents à Montréal ont en commun leur engagement en faveur d’un monde où les différences ne sont pas perçues comme un inconvénient, mais plutôt comme un atout.

L’événement est organisé par Nord Sud Arts et Cultures, un organisme à but non lucratif, spécialisé dans des activités culturelles et artistiques qui s’adressent aussi bien aux jeunes, aux adultes qu’aux aînés.

Amine El Azadi est le directeur artistique de Nord Sud Arts et Cultures.

Les festivaliers pourront apprécier une variété de prestations artistiques comme celle offerte par Singulier pluriel (Canada) et le Teatro da Travessia (Brésil)

Lire aussi

Montréal: 1er Festival Altérité pas à pas

2e édition du Salon du développement canado-maghrébin

FIFAM : de Genève à Montréal, un festival de cinéma qui célèbre la résilience de l’identité berbère