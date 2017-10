Quelle portion de la planète et du Canada est couverte de forêt boréale?

Un auditeur de Radio Canada International en Algérie nous demande cette semaine au téléphone quelle est l’importance de la forêt dite boréale. Il a entendu dire que les Canadiens étaient très familiers avec ce joli terme qui le fascine, mais il en ignore l’origine ou même son importance dans la vie des Canadiens. Nous répondons donc à sa Bonne Question.

Un atout écologique non seulement pour les Canadiens, mais aussi pour le monde entier

Les forêts boréales canadiennes abritent des milliers de lacs et ils forment ainsi les habitats de millions de canards et de caribous et de milliards d’oiseaux. Elles ont en fait une importance stratégique planétaire puisque le tiers de toutes les forêts boréales de la Terre sont au Canada.

Toutefois moins de 10 % de ce territoire au Canada est officiellement protégé contre le développement. Or, ces forêts nordiques canadiennes subissent de plein fouet d’énormes pressions : le déboisement dans les provinces et les territoires producteurs de bois d’œuvre, les activités de forage des sables bitumineux dans le nord de l’Alberta et les projets miniers un peu partout principalement au nord du pays.

Peter Robinson, directeur général de la Fondation David Suzuki, soutenait récemment que cette forêt boréale canadienne est pourtant l’un des rares territoires encore vraiment sauvages au Canada et qu’il pourrait le demeurer en devenant un site du patrimoine mondial de l’UNESCO.

La forêt boréale du Manitoba abrite la sauvagine dont la population atteint de 10 à 12 millions en saison de reproduction, ainsi que plusieurs espèces dont la survie dépend des zones humides, dont le caribou des bois, une espèce menacée. © Canards Illimités Canada © Matt Medler

Le saviez-vous vraiment?

La zone boréale d’Amérique du Nord est relativement récente! Les forêts actuelles ont pris naissance il y a seulement 5 000 ans, car il y a une vingtaine de milliers d’années, le nord de l’Amérique du Nord était en fait en grande partie recouvert de glaciers.

Au cours des 15 000 à 16 000 années qui ont suivi, diverses espèces d’arbres qui poussaient au sud de ces glaciers ont peu à peu occupé les régions libérées par la fonte des glaces.

La forêt boréale aujourd’hui se situe entre la toundra gelée de l’Arctique, au nord, et les forêts plus tempérées et les prairies, au sud.

La forêt boréale sur la Côte-Nord du Québec est parsemée de lacs petits et grands creusés par le passage des glaciers en retraite il y a quelques milliers d’années. © Evelyne Côté

Un appel international à la protection

En 2013, un groupe de chercheurs de plusieurs pays a lancé un appel pressant au Canada afin que 50 % de toutes les forêts boréales du pays soient exemptes de tout développement.

Le panel scientifique international de conservation boréale (International Boreal Conservation Science Panel – IBCSP) affirmait que la moitié des 5,8 millions de kilomètres carrés de forêt boréale canadienne doit être protégée dans son entièreté, seule façon d’assurer que les « services » offerts par les écosystèmes – stockage du carbone, nettoyage des eaux douces de surface – soient eux-mêmes protégés.

La forêt boréale en hiver © Yvon Thériault

