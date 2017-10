Les mésaventures de Raif Badawi au pays de l’or noir

Vos cinq animateurs vous invitent cette semaine à découvrir la toute nouvelle bande dessinée documentaire dévoilée en direct sur Facebook par Radio-Canada à Sherbrooke sur l’histoire de Raif Badawi. Ce blogueur qui rêvait de liberté reste écroué en prison en Arabie saoudite depuis cinq ans et ce malgré les pressions internationales venant notamment du Canada où vivent sa femme et ses trois enfants.

Voyez le lancement de la bande dessinée – 29:40





Lisez la bande dessinée – 127 pages



Fouillez ici dans les archives de Radio Canada International!

Dessinons l’actualité : les bandes dessinées comme source d’information

Écoutez l’entrevue avec Anne-Laure Mahé, coordonnatrice du projet Dessinons les élections, un blogue en BD sur l’élection présidentielle française de 2017.

Le pouvoir des images : identité, histoire et mémoires

Chez les êtres humains, la mémoire fonctionne en images. Mais est-ce que la mémoire historique des peuples comme celle des autochtone peut aussi être racontée en images?

Le Capitaine Canuck et la renaissance des superhéros canadiens

Un nouveau chapitre de l’histoire du superhéros canadien le Capitaine Canuck pourrait s’écrire sous peu. l’éditeur des bandes dessinées Chapterhouse qui a de grands projets pour ce gentil personnage.

Tintin en Amérique au Musée de la civilisation de Québec

Le Musée de la civilisation à Québec reçoit jusqu’au 22 octobre, l’exposition Hergé créée par le Musée Hergé, en Belgique, et qui est déjà passée par Paris, Genève et Londres.

Voici notre meilleure offre cette semaine

Enquête sur le racisme systémique : fait-on le procès des Québécois?

On reproche a cette enquête son manque d’impartialité et de faire le procès des Québécois. Une consultation publique controversée qui a aussi ses détracteurs au sein du gouvernement.

Comment outiller les jeunes Canadiens face aux « fake news »?

Faute de solution miracle, certains prônent l’apprentissage à l’identification de l’information fiable sur Internet. Catherine McDonald, directrice de CIVIX-Québec, explique.

Une année dans la vie d’Ernest Dufault, alias Will James

Ernest Dufault quitte le Québec et sa famille à l’âge de 15 ans, en 1907, pour poursuivre son rêve irrésistible de vivre dans l’Ouest et d’y devenir Cowboy. Il a écrit et illustré 24 livres.

Éolien : le Canada pourrait profiter davantage de la manne du vent

Selon Jean-François Nolet, de l’Association canadienne de l’énergie éolienne, les professionnels comme lui sont plus que jamais convaincus que le Canada a intérêt à exploiter le vent.

La semaine en images