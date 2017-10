Les jeunes canadiens trop souvent devant leurs écrans

L’Association des optométristes déplore que les jeunes Canadiens de 11 à 17 ans passent en moyenne plus de sept heures par jour devant des écrans.

Même les enfants de trois à cinq ans se retrouvent devant des écrans, de deux à cinq heures par jour, alors que cette période ne devrait pas excéder une heure quotidiennement.

L’Association des optométristes rappelle que les écrans émettent de la lumière bleue, à laquelle les enfants sont particulièrement sensibles. Une surexposition risque de provoquer la myopie précoce ou d’autres symptômes d’inconfort.

Aux troubles visuels potentiels provoqués par l’abus d’écran s’ajoutent des problèmes d’isolement, de sédentarisation ou des troubles du sommeil.

L’organisation souhaite donc que les enfants adoptent de bonnes habitudes, dès leur plus jeune âge, avec l’aide de leurs proches et de leurs éducateurs.

Aveugles aux problèmes de myopie de leurs enfants

Un enfant sur quatre d’âge scolaire a des troubles visuels. Si la génétique peut-être en cause, la sur utilisation des écrans, petits et grands, et le peu de temps passé à jouer dehors sont les nouveaux facteurs de risques.

Des chercheurs canadiens participent en ce moment à une vaste étude internationale dans le but de faire face à l’épidémie de myopie qui semble se dessiner dans les pays comme le Canada où les enfants passent de plus en plus de temps à l’ordinateur.

Plus de 50 % des élèves canadiens de la 6e à la 12e année passe en moyenne plus de deux heures par jour devant un écran électronique.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) révélait le printemps dernier sa grande préoccupation par rapport à l’augmentation du nombre de cas de myopie, un mal qui se développe durant l’enfance ou l’adolescence, qui pourrait entraîner à l’âge adulte de nombreux cas de cécité.

Si en Amérique du Nord on parle d’une épidémie de cas de myopie, en Europe et en Asie, l’OMS fait référence à une pandémie.

