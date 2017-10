Création d’un fonds d’investissement en intelligence artificielle annoncée lors du forum Fintech

La Caisse de dépôt et placement du Québec et le Mouvement Desjardins mettent sur pied un fonds spécifique qui cible l’intelligence artificielle et les technologies financières dont la taille pourrait atteindre 75 millions $.

Chacune des deux institutions injectera 25 millions de dollars. De plus, d’autres investisseurs institutionnels – non spécifiés pour le moment – ont manifesté un intérêt certain à participer à ce fonds.

Forum Fintech

L’annonce a été faite dans le cadre du Forum Fintech, organisé par Finance Montréal.

Finance Montréal est un fonds de capital de risque qui vise à appuyer et à accélérer « l’essor et le développement » de nouvelles sociétés en technologies financières tant au Québec qu’au Canada.

Le vent dans les voiles

Soulignons que le secteur québécois de l’intelligence artificielle dans son ensemble a reçu un très sérieux coup de pouce de la part de géants tels Google, Microsoft et Facebook au cours des derniers mois.

Quant aux investissements dont il est question ici, ils seront composés de capital-actions et cibleront les entreprises qui développent des technologies entourant notamment le paiement et l’analyse de données.

