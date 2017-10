Les régates en embarcation citrouille de Nouvelle-Écosse: une tradition bien vivante

Depuis plusieurs années, l’arrivée de l’automne est célébrée un peu plus tard que le 21 septembre à Windsor en Nouvelle-Écosse.

Depuis bientôt vingt ans, lors de la fin de semaine de l’Action de grâce – second lundi d’octobre au Canada – les gens de la petite ville se dirigent vers le lac Pesaquid tout près où se déroule la « régate annuelle à bord de citrouilles » qu’on appelle joyeusement des PVC pour Personal Vegetable Crafts (trad. : embarcations végétales personnelles ou EVP).

Report d’une semaine cette année

Comme le férié arrivait tôt cette année, les organisateurs ont opté pour un report d’une semaine et, étonnamment, les inscriptions se sont envolées.

Donc, ce 15 octobre, ce sont quelque 50 EVP qui prendront l’eau – en espérant tout de même être étanches – pour la 19e édition de la régate. L’année dernière, on en avait compté 37.

Des mastodontes

Certaines de ces citrouilles peuvent atteindre les 500 kilos et même plus. Il en faut de la détermination pour les évider et encore une bonne dose pour les amener au bord du lac.

