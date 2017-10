Investissement critiqué de 500 millions : des demi-précisions de Netflix

Dans un communiqué, Netflix affirme vouloir « remettre les pendules à l’heure » au sujet de l’entente d’investissements au Canada révélée il y a près de deux semaines par le gouvernement canadien et qui a suscité beaucoup de questions et même « des théories du complot ».

Rappelons que le Canada s’est entendu avec l’entreprise pour ne pas imposer de taxe de vente aux abonnés de Netflix en échange d’investissements dans la production ciné-visuelle au Canada. Le géant de la diffusion en ligne a obtenu son lot de critiques après cette annonce.

L’entreprise s’est engagée à verser au moins 500 millions de dollars sur cinq ans pour financer des productions canadiennes, mais ni le gouvernement ni l’entreprise n’avaient pu confirmer qu’une partie de cet argent serait consacré à la production de contenu francophone.

La ministre du Patrimoine canadien Mélanie Joly s’était limitée à dire que le plan prévoyait l’injection d’une somme de 25 millions sur cinq ans pour le déploiement d’une « stratégie » pour permettre au géant du divertissement d’« apprendre à connaître davantage le secteur culturel francophone ».

Il ne s’agit pas d’un château de cartes

Dans un communiqué publié sur son site mardi, Netflix confirme que la somme de 500 millions sera utilisée pour différentes activités visant à s’assurer que l’entreprise rejoindra « des communautés de production canadiennes », y compris la communauté francophone. Le service de diffusion en ligne ne donne toutefois pas d’autres précisions quant à la somme qui pourrait être investie spécifiquement pour des productions francophones québécoises.

Netflix Canada a par ailleurs voulu répondre aux critiques sur l’aspect fiscal de ses activités au Canada, assurant n’avoir conclu aucune entente au sujet des taxes. L’entreprise indique ainsi qu’en vertu des lois canadiennes, les services en ligne étrangers ne sont pas tenus de percevoir ni de verser la taxe de vente.

L’entreprise se défend par ailleurs d’avoir obtenu un traitement de faveur, puisqu’aucun service de média en ligne – étranger ou domestique – n’est assujetti à la réglementation traditionnelle, comme des quotas ou des taxes sur le contenu, imposée aux médias radiotélévisés.

- Au Québec, plus de la moitié (53 %) des foyers connectés à Internet sont désormais abonnés à un service payant de visionnement en ligne de films, émissions ou séries sur le web, une augmentation de 13 % par rapport à 2016. - Les foyers avec enfants et ceux ayant un revenu supérieur sont plus nombreux à souscrire à un tel abonnement. - Cette croissance est attribuable essentiellement à Netflix, mais également à Club Illico, qui comptent tous deux plus d’abonnés qu’en 2016. - Ainsi, au Québec, les plateformes les plus populaires sont Netflix (33 % des foyers québécois branchés y sont abonnés), Club Illico (19 %) et Extra Tou.tv (4%). - C'est ce que révèlent les données d'une enquête publiée il y a quelques jours par le CEFRIO, le Centre facilitant la recherche et l’innovation dans les organisations, à l’aide des technologies de l’information et de la communication

