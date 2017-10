Visite de Trudeau à Washington sur fond d’inquiétude commerciale

Alors que le premier ministre canadien Justin Trudeau se prépare à rencontrer le président américain Donald Trump, de nouvelles demandes américaines sont venues frapper les tables de négociations de l’Accord de libre échange nord-américain (ALENA), mercredi.

Trudeau se réunira avec Trump et des législateurs américains pour traiter de commerce dans le cadre de l’Accord de libre-échange nord-américain, tandis que des centaines de négociateurs, de représentants du gouvernement et de lobbyistes du Canada, du Mexique et des États-Unis seront à Arlington, en Virginie.

« Nous allons parler de l’ALENA et du fait que cela a donné lieu à de grandes occasions pour nos citoyens » Justin Trudeau, lors d'un souper organisé par le magazine Fortune en l'honneur des femmes

Il a ajouté qu’il « chercherait des points d’accord » avec le président Trump pour améliorer les résultats pour les deux pays.

Le premier ministre canadien a rencontré tout d’abord mercredi matin des membres de la Commission des voies et moyens de la Chambre des représentants, dont les membres aident les négociateurs des États-Unis à formuler les demandes américaines.

Le premier ministre canadien, Justin Trudeau et le président américain, Donald Trump, lors de leur dernière rencontre à Hamburg en Alemagne en juillet dernier. © Carlos Barria

Sujets épineux

Les négociations de l’ALENA vont vraisemblablement ralentir face aux demandes agressives des États-Unis d’augmenter fortement les exigences en matière de contenu pour les automobiles et les pièces automobiles, selon les experts du commerce.

Les pourparlers de mercredi en Virgine porteront notamment sur les appels d’offres gouvernementaux. Il s’agit d’un sujet épineux, puisque les négociateurs américains ont indiqué lors de la dernière ronde de négociations, à Ottawa, qu’ils souhaitent limiter l’accès du Canada et du Mexique aux contrats du gouvernement des États-Unis.

Le président Trump fait de nouvelles menaces de mettre fin à cet accord de 23 ans et la Chambre de Commerce des États-Unis a accusé mardi l’administration de Trump d’avoir tenté de saboter les pourparlers avec des « propositions de pilules empoisonnées ».

Pour sa part, le ministre mexicain des Affaires étrangères, Luis Videgaray, a de son côté averti que la fin de l’ALENA marquerait un point de rupture dans les relations entre les États-Unis et le Mexique et affecterait la coopération bilatérale dans les zones non commerciales.

Les pourparlers de Washington promettent d’être difficiles si l’on se base sur les déclarations du représentant du commerce américain, Robert Lighthizer, qui a dit mercredi matin que les pourparlers seraient prolongés de deux jours jusqu’au 17 octobre.

Lighthizer a également déclaré que les trois pays avaient achevé leurs négociations sur la politique de concurrence des entreprises, concluant un accord qui va au-delà des accords commerciaux précédents pour garantir « certains droits et la transparence des lois de la concurrence de chaque pays ».

Les personnes interrogées par Reuters concernant les nouvelles propositions américaines ont déclaré que le représentant américain cherchait à augmenter à 85% le seuil du contenu nord-américain pour les automobiles et les pièces automobiles avec une exigence spécifique de 50% pour les États-Unis. Actuellement le pourcentage exigé de contenu nord-américain est de 62,5%.

On s’attend à ce que lors de sa rencontre avec M. Trump, Justin Trudeau rappelle au président américain que le Canada est le principal client des exportations des États-Unis, avec un commerce de biens et services bilatéral largement équilibré.

Le Mexique pour sa part, avec des salaires beaucoup plus bas qui ont attiré les usines automobiles des États-Unis et d’autres fabricants à travers sa frontière nord, ce qui a entraîné un excédent commercial de 64 milliards de dollars avec les États-Unis l’année dernière. Les responsables de l’administration Trump ont promis de couper ces excédents.

M. Trudeau s’envolera jeudi pour le Mexique, pour sa première visite officielle dans ce pays.

Radio Canada International avec Reuters et La Presse canadienne