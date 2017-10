Google Street View s’est rendu au bout du monde, l’île d’Ellesmere

Voilà, c’est fait, Google Street View est arrivé au sommet de la Terre, au bout du monde.

En signant une entente avec Parcs Canada, le géant de l’Internet rend disponibles aujourd’hui des images d’un des endroits les plus reculés de la planète, le parc national Quttinirpaaq à la pointe nord de l’île d’Ellesmere (80°N, 79°O).

« We want people to care about the places that we protect. Bringing it into people’s homes seemed a really good idea. It is a difficult place to reach. »

Dire que le parc national Quttinirpaaq est difficile d’accès est sans aucun doute l’un des euphémismes les plus vrais, car il n’y a qu’une petite pointe du Groenland qui est plus au nord.

Comment s’y rendre

Si d’aventure l’envie vous prend de visiter le parc Quttinirpaaq – prononcez-le ainsi: kih-TURN-ih-pak – vous devez d’abord vous envoler vers Iqaluit, capital du Nunavut.

Votre prochain vol vous mène à Resolute sur l’île Cornwallis.

Et là l’aventure comme ce pour vrai.

Vous devrez affréter un avion du type Twin Otter qui vous déposera au parc, là où il n’y a ni hameaux ni services, rien quoi sauf l’immensité.

Un trek aérien qui vous délestera de plusieurs milliers de dollars. En fait, moins de trente personnes s’y rendent chaque année.

Mais quel spectacle!

De fait, quand on surmonte la série de défis au voyage, le spectacle est grandiose.

« It’s a place where we can still find true solitude and we can still experience real silence. You can hike for days and you will not see a single jet flying over you. You will hear the wind in your ears and a few birds and the water rushing.»

(Trad.: C’est un endroit où l’on peut faire l’expérience de la vraie solitude, du silence le plus profond. Vous pouvez être en randonnée pendant plusieurs jours d’affilée sans voir ou entendre un seul avion au-dessus de votre tête. Les seuls sons qui vous entourent sont le bruit du vent et celui des torrents.)

Emma Upton