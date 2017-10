Le centre des musiciens du monde: un espace voué à la musique et aux rencontres!

« Explorer, apprendre et écouter autrement », tels sont les mots que l’on retrouve en entête du site web du Centre des musiciens du monde qui vient tout juste d’ouvrir ses portes à Montréal.

Pourquoi un tel centre?

Tout d’abord, c’est l’aspect artistique qui est à la base de la mission du centre. Qu’il s’agisse de résidences artistiques ou de rencontres musicales inusitées, on espère susciter de nouvelles réflexions musicales d’ouverture sur le monde.

Cela dit, on voit immédiatement poindre le volet social, celui de l’ouverture vers l’autre, celui venu d’ailleurs, et cet ailleurs peut se trouver au bout du monde comme au coin de la rue.

On souhaite également offrir des cours des ateliers et des conférences sur les instruments de musiques, certains plus connus que d’autres, avec en toile de fond le vivre ensemble et l’éveil à la musique du monde.

Le Centre des musiciens du monde vient également de lancer une campagne de socio financement pour faire fabriquer des koras au Sénégal, les importer au Canada et les proposer aux élèves de sorte qu’ils et elles puissent les emprunter et répéter chez eux entre chaque cours.

Frédéric Léotar est cofondateur du Centre des musiques du monde. Il parle de sa passion au micro de Raymond Desmarteau.