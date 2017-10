ALENA : Canada et Mexique toujours unis par l’objectif d’un accord à trois pays

Justin Trudeau et Enrique Peña Nieto demeurent investis dans le projet de renégocier un accord de libre-échange tripartite avec les États-Unis.

En visite au Mexique jeudi après sa journée de mercredi passée à Washington, le premier ministre canadien a affirmé qu’il ne sortira pas des négociations de l’ALENA même s’il s’attend à des demandes ou à de fortes pressions des États-Unis.

Justin Trudeau et le président mexicain ont affirmé jeudi soir, lors d’une conférence de presse conjointe, qu’ils demeurent engagés dans les discussions avec les États-Unis.

Les deux hommes reconnaissent cependant que la situation est difficile, mais ils insistent sur la nécessité de signer un accord à trois.

Une « pilule empoisonnée »

Les commentaires des deux dirigeants surviennent après la présentation par les négociateurs américains cette semaine d’une possible clause de résiliation de l’ALENA qui viendrait mettre fin à l’accord au bout de cinq ans si l’un des trois pays devait ne pas la renouveler.

Des observateurs estiment qu’une telle clause représente potentiellement une « pilule empoisonnée » qui pourrait torpiller les négociations.

Le saviez-vous?

– L’accord de libre-échange initial signé entre les États-Unis et le Canada en 1988 n’incluait pas le Mexique.

– Le Mexique s’est joint en 1994 et est membre à part entière de l’ALENA depuis ce temps.

Un accord à deux ou même pas d’accord

Trump a déclaré mercredi avant sa rencontre avec Trudeau qu’il serait tout à fait acceptable à ses yeux que l’accord commercial soit purement et simplement annulé.

M. Trump a aussi dit être prêt à conclure un simple accord bilatéral de libre-échange avec le Canada si les négociations avec le Mexique devaient échouer. Une situation à laquelle M. Trudeau ne ferme pas la porte.

« Je continue de croire que l’ALENA reste la meilleure façon pour nos trois pays de faire face à la compétition dans l’économie mondiale », a dit M. Trudeau au cours d’une conférence de presse après le tête-à-tête à la Maison-Blanche.

« Nous reconnaissons tous que l’imprévu est toujours possible et nous devons être prêts pour tout et nous sommes prêts pour tout », a-t-il cependant ajouté, tout en assurant que le Canada continuera de négocier de façon « sérieuse ».

