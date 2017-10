Les agriculteurs et la technologie : voici les drones et les images satellites

Une tendance forte s’installe au sein du monde agricole avec l’arrivée des drones.

De plus en plus, les agriculteurs se tournent vers ces appareils afin de mieux surveiller leurs champs, de mieux prévoir les récoltes et ainsi d’augmenter la productivité de leur entreprise.

Partenariat intéressant

Voici qu’un partenariat prend forme dans l’Ouest canadien entre la société Farmers Edge de Winnipeg, au Manitoba, et l’Américaine Planet de San Francisco.

Ces deux sociétés collaboreront afin de concevoir et de mettre en place des programmes informatiques de précision en agriculture en déployant ce qui est annoncé comme étant « la plus importante flotte satellitaire d’imagerie terrestre de surveillance et contrôle de la santé des cultures ».

Des instantanés des champs

Des photos instantanées, prises quotidiennement par l’un ou l’autre des 190 satellites déployés par Planet permettront à Farmers Edge d’avoir des informations précises et à jour sur l’état des cultures, tout en offrant la possibilité d’alerter un fermier de l’arrivée d’une infestation de vers ou de sauterelles dans un champ, par exemple.

C’est comme si l’agriculteur avait une vue de son champ « de l’intérieur. »

Les défis inhérents à l’usage des drones

Des images satellites, passons maintenant aux drones. Avec tous les avantages promis avec la venue des photos satellites, la surveillance de près peut maintenant se faire avec des drones, histoire de confirmer ou non l’information reçue de l’espace.

Les drones, avec tous leurs avantages, sont des aéronefs sensibles et difficiles à contrôler en raison de l’immensité des installations agricoles de l’Ouest canadien, cet « océan de blé » comme le désignaient les brochures touristiques à une époque.

Qu’à cela ne tienne, le recoupement des images des satellites et des drones permet d’agir plus rapidement et de façon mieux adaptée à un problème spécifique à un endroit donné.

C’est du moins ce qu’on espère avec ce partenariat.

Pas une première

Un partenariat du genre n’est pas une première en soi dans le monde agricole. Depuis de nombreuses années, des agences gouvernementales canadiennes et des fournisseurs de services satellitaires ont collaboré afin d’offrir aux fermiers canadiens une vue du ciel de leurs champs.

Les images satellites de Planet offrent une précision de trois mètres par pixel, assez pour voir des variations de couleur dans un champ, mais pas aussi précises que ce qu’offre Google map dans les grandes villes.

Cela dit, avec l’augmentation du nombre d’images satellitaires et la simplification de la technologie de contrôle des drones, l’évaluation des cultures prend résolument le virage technologique.

