Nouveau sommet de surdoses en Colombie-Britannique

L’année n’est pas encore terminée et les décès par surdose dépassent maintenant le total de 2016, selon le coroner de cette province de l’ouest du Canada. Le nombre présumé de décès cette année, de janvier à août, est de 1013, contre 922 en 2016.

Quatre décès sur cinq concernaient des hommes et les trois quarts des personnes avaient de 30 à 59 ans.

On soupçonne que plus de 80 % des décès en 2017 sont liés à l’usage d’opioïde comme le fentanyl. L’opiacé ultra-puissant et bon marché, vendu 2 $ la pilule, remplace désormais l’héroïne et dame le pion à la plupart des stupéfiants vendus sous le manteau.

Dans la plupart des cas, le fentanyl a été mélangé à d’autres drogues illicites. Le plus souvent, il s’agit de la cocaïne, de l’héroïne ou des méthamphétamines.

Une crise complexe pour la Colombie-Britannique

La coroner en chef de la province, Lisa Lapointe, estime que ce nouveau bond dans le nombre de morts illustre la complexité des problèmes liés à la dépendance aux drogues.

«Il est déchirant de voir le nombre élevé et soutenu de décès dans la province, malgré les nombreuses initiatives et mesures de réduction des dommages mises en place »,affirme Mme Lapointe.

« Il faut que les gens sachent qu’aucune substance illicite dans cette province ne peut être considérée comme sécuritaire, même si vous connaissez votre revendeur. » Selon elle, toute personne qui consomme une drogue illicite devrait être préparée au risque de surdose et être en présence d’une autre personne prête à l’aider.

État d’urgence

Face à la popularité du fentanyl, la Colombie-Britannique a déclaré l’hiver dernier l’urgence sanitaire.

D’après la coroner, Vancouver a enregistré le taux de décès le plus élevé de toutes les villes de la province.

Downtown Eastside, le quartier le plus pauvre de Vancouver, concentre plus des deux tiers des cas de surdose au fentanyl de la ville et l’hôpital St. Paul’s a traité plus de 6000 cas de surdoses en 2016, affirme la Dre Nadia Fairbairn, clinicienne-scientifique et médecin de la toxicomanie dans cet hôpital.

Dans un passé pas si lointain, l’établissement ne recensait que quelques cas par jour.

