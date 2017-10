Team Broken Earth : des bénévoles canadiens dans le monde médical en Haïti

Il n’a fallu qu’une minute pour changer pour des décennies à venir le visage d’Haïti.

Le 12 janvier 2010 s’est produit le terrible tremblement de terre de magnitude 7 laisse ce petit pays de la Caraïbe avec plus de 230 000 morts, 300 000 blessés et 1,2 million de sans-abri.

Dès les jours qui ont suivi, les membres de Team Broken Earth se sont lancés dans une course pour assembler une équipe médicale d’urgence à envoyer en Haïti avec les premiers secours.

« We’re not trying to change the world. We’re trying to change someone’s world. »

(Trad.: Nous ne voulons pas changer le monde, nous tentons de changer le monde de quelques-uns.)

Dr. Jeremy Pridham, member du conseil d’administration de Team Broken Earth