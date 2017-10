Depuis quand les femmes ont-elles le droit de conduire au Canada?

Il y a un peu plus de deux semaines, nous apprenions que les seules femmes au monde qui n’avaient pas encore le droit de conduire pourraient désormais le faire. Le roi Salmane d’Arabie saoudite a en effet signé un décret permettant aux conductrices de ce pays de prendre le volant, une mesure qui devrait être mise en place graduellement d’ici juin 2018.

Une femme saoudienne entre dans un taxi à Riyad. Photo : Getty Images/AFP/Fayez Nureldine

Bien des Canadiens s’étonnent d’un tel retard dans l’égalité homme-femme dans un pays qui leur apparaît comme étant socialement aux antipodes du nôtre.

Ils ne devraient pourtant pas trop se moquer, car ici même la notion d’égalité des sexes, au travail ou derrière le volant, demeure relativement récente si l’on examine de près notre histoire.

Cette semaine, dans notre chronique La Bonne question, nous échangeons des informations sur les « nouveaux » droits des femmes au Canada avec un auditeur qui vit dans un petit pays tout près de l’Arabie Saoudite où celles qui rêvent de devenir des conductrices de véhicules lourds doivent parfois encore passer leur tour.

En 2014, le conseil royal de l’Arabie saoudite disait vouloir permettre aux femmes de conduire, mais à certaines conditions. Dans ce projet, seules les Saoudiennes de plus de 30 ans qui ne sont pas maquillées auraient pu prendre le volant, mais seulement avant 20 h et uniquement si elles portaient une robe conservatrice. PHOTO HASAN JAMALI, ARCHIVES AP

Le rôle des femmes canadiennes dans la conduite automobile

Par le biais de l’automobile, les hommes en Occident ont longtemps tenté de perpétuer les croyances et les valeurs associées à chacun des sexes.

On croyait ainsi les femmes incapables de maîtriser la technologie et on affirmait qu’elles n’avaient ni la force physique ni les connaissances et les nerfs nécessaires à la conduite de l’automobile.

L’historienne américaine Virginia Scharff © Youtube

L’historienne américaine Virginia Scharff fait remarquer que les arguments invoqués pour empêcher les femmes de conduire étaient souvent les mêmes que ceux fournis par les opposants au droit de vote .

La publicité s’ajuste à cette nouvelle image de la femme

Alors qu’elles s’étaient faites discrètes au cours des années 1910, les femmes deviennent omniprésentes dans les publicités automobiles au cours des années 1920.

On les représente généralement comme prenant part à des expéditions en automobile, en famille et même au volant.

Au début des années 30, un changement important est intervenu : on s’adresse directement à elles pour l’achat d’automobiles, car elles sont dorénavant perçues comme des consommatrices potentielles.

Publicité Plymouth de 1936 – « Toutes les 5 minutes, une femme achète une automobile »

RCI avec Reuters, Agence France Presse, Érudit et Radio-Canada

