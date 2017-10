Goûtez aux belles couleurs et douces chaleurs de l’été indien

Vos quatre animateurs vous invitent cette semaine à découvrir les saisissantes couleurs de l’automne canadien. On vous fait découvrir pourquoi les feuilles de nos arbres adoptent cette variété de coloris parfois étonnants.

Belles températures qui font fuir les couleurs d’automne

Un peu partout le long de la frontière américaine, les Canadiens de l’est du pays se questionnent : mais où sont donc passées les couleurs d’automne éclatantes des arbres?

Pourquoi là-bas au Canada parle-t-on à l’automne d’un « été des Indiens »?

Cette expression imagée désigne une période redoux l’automne juste avant l’hiver. Quelle est l’origine de l’expression? Les Canadiens aiment-ils ces jours magiques?

Temps d’été oui mais pas encore l’été indien à Montréal

Qu’est-ce qu’un vrai été indien au pays et est-ce un phénomène que l’on peut observer ailleurs dans le monde ? Des questions posées à Ève Christian météorologue à Radio-Canada depuis 1988.

Les chalets thématiques : du Far West à la Lune

Daniel Lamothe a travaillé dans des communautés autochtones du Nord québécois comme professeur. Aujourd’hui, il propose des chalets à louer, toutes saisons, dans un endroit bucolique du Québec.

Petite cabane au charme indéniable très populaire sur Airbnb

Faite de bois et de torchis, décorée avec soin, la charmante maison d’Alexis Borsboom semble tout droit sortie d’un conte de fées.

Hausse du salaire minimum au Québec à 15 $/h?

Des syndicats et des organismes sociaux relancent la campagne pour que le Québec imite l’Ontario, qui fera bondir son salaire minimum de 23 % le 1er janvier prochain.

Le travail : ami et ennemi de la santé mentale

Si le travail peut être bon pour la santé mentale parce qu’il valorise les gens et améliore leurs conditions de vie, il peut aussi être source de stress et de dépression.

2000 ha de terres agricoles changés en commerces et maisons?

Les 2000 ha de terres agricoles convoités sont les meilleures terres du Québec, situés dans le meilleur climat propice à l’agriculture, et ils pourraient disparaitre.

Le jeu Bagou est maintenant une appli!

Un jour, un professeur de français, Daniel Jasmin, décide de proposer à ses étudiants une façon ludique d’apprendre et de retenir des mots, d’enrichir leur vocabulaire et, du coup, de mieux s’exprimer.

