Et si votre institution scolaire tentait la « chronopédagogie »?

Avouons que le terme est joli: chronopédagogie.

La pédagogie, c’est l’art d’enseigner ou les méthodes d’enseignement propres à une discipline, à une matière, à un ordre d’enseignement, à un établissement d’enseignement ou à une philosophie de l’éducation.

Le sens étymologique du terme pédagogie (science qui a pour objet l’éducation des enfants) semble avoir été quelque peu oublié. L’usage a retenu son sens de méthode éducative, ce qui a donné lieu à des expressions du type pédagogie universitaire. La didactique porte sur les méthodes ou les pratiques d’enseignement tandis que la pédagogie porte sur l’éducation ou l’action éducative. Association des professeurs et professeures d’administration au collégial

On associe la notion de temps qui passe « chrono » et on crée un néologisme qui en formant chronopédagogie devient une approche pédagogique qui offre la possibilité d’adapter l’enseignement selon le rythme biologique des étudiants.

Quiconque a été ou est parent le sait. Un jeune enfant se pointe habituellement sur le bord du lit des parents dès les premières lueurs du jour, demandant toute l’attention.

C’est d’ailleurs pour cela qu’ont été créées les émissions de télévision du samedi matin – dessins animés et tutti quanti – pour que les parents arrivent à dormir.

Mais, arrive l’adolescence. De ces années de puberté jusqu’au début de la vie adulte du rejeton, le cycle de sommeil est complètement faussé diront certains, changé diront plus scientifiquement les études; l’adolescent/jeune adulte se couche beaucoup plus tard et se lève aussi beaucoup plus tard.

Donc, les cours magistraux à huit heures le matin, dur, dur.

Et c’est ici qu’arrive la chronopédagogie.

En déphasant d’une heure à peine, de huit à neuf heures, on croit fermement que cette pratique aura un effet bénéfique sur la vie estudiantine et, surtout, sur les résultats scolaires.

C’est cette approche qui a poussé le cégep Lévis-Lauzon près de Québec à instaurer un régime de chronopédagogie en ses murs pour l’année scolaire 2016-2017.

Denis Deschamps est directeur des études au cégep Lévis-Lauzon. Pour lui, la chronopédagogie favorise la réussite des étudiants de son institution. Plusieurs autres cégeps au Québec observent l’expérience.