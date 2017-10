Le tabagisme coûte cher à l’État et entraîne la mort de 125 Canadiens chaque jour !

Quelques données chiffrées

Les coûts directs des soins de santé imputables au tabagisme s’élèvent a 6,5 G$ au total pour la seule année 2012, ce qui comprend les soins hospitaliers (3,8 G$), les médicaments délivrés sur ordonnance (1,7 G$) et les soins médicaux (1 G$). Les autres coûts directs, comme les coûts des dommages causés par les incendies, de la recherche et de la prévention en matière de tabac, et des activités fédérales, provinciales et territoriales de lutte antitabac et d’application de la loi, approchent les 207,1 M$. Les dépenses indirectes représentent la majeure partie (58,5 %) du coût total du tabagisme. Cela comprend environ 9,5 G$ en manque à gagner dû aux décès prématurés et aux maladies attribuables au tabagisme, soit près de 2,5 G$ imputables à la mortalité prématurée et environ 7 G$ à l’invalidité de courte et de longue durée.