Savez-vous qui veillera sur vous et votre argent en cas d’inaptitude?

Le Curateur public du Québec vient d’apporter des innovations au guide et au formulaire du mandat de protection. Le but est de répondre aux attentes du public, en ce qui concerne notamment le choix de la personne qui s’occupera de nous et de nos biens en cas d’inaptitude.

Simplifier le processus

Le curateur public du Québec, Normand Jutras © ICI Radio-Canada

Normand Jutras est le curateur public du Québec. Dans une entrevue avec Alice Chantal Tchandem, il confie que les réformes apportées visent principalement à rendre le processus plus accessible et plus fluide pour la population.

Cette réforme est le résultat d’une série d’interrogations reçues des usagers qui n’arrivent pas toujours à bien cerner les exigences de l’ancien formulaire du mandat de protection.

Le langage du nouveau formulaire se veut plus simple, dans un vocabulaire épuré, pour rendre les informations plus compréhensibles.

Le mandat d’inaptitude est l’outil qui permet de choisir à l’avance qui va s’occuper de nous et de nos biens en cas d’inaptitude! © CBC

Inciter à une plus grande adhésion

Alors que moins d’un Québécois sur deux a préparé son mandat de protection, le Curateur public du Québec souligne la nécessité pour chacun de remplir, sans frais, le formulaire dès l’âge adulte, pour éviter toutes sortes de désagréments et de mauvaise surprise lorsque survient une inaptitude.

9 Québécois sur 10 souhaitent qu’un proche prenne soin d’eux, pourtant 42 % de la population seulement ont rempli le mandat de protection. Chez les 65 ans et plus, 78 % ont rempli leur mandat de protection. Chez les 35-45 ans, à peine 34 % l’ont rempli.

« C’est un geste d’amour et de prévoyance envers soi-même et envers les proches », souligne M. Jutras, qui attire l’attention du public sur le fait qu’une inaptitude peut surgir à tout moment dans une vie, à la suite d’un accident de la route, d’un accident vasculaire cérébral (AVC) ou de n’importe quel autre fait inattendu. Cette nouvelle condition exige une présence pour s’occuper au quotidien de nous, de notre hébergement, de nos soins, de nos affaires ou de nos finances.

Le lancement du nouveau mandat de protection donne l’occasion de découvrir une nouvelle campagne publicitaire du Curateur public qui invite à choisir, à tout moment, dès qu’on atteint l’âge adulte, la personne qui s’occupera de nous et de nos finances.

