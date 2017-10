Afflux de faux billets à Iqaluit selon la GRC

De faux billets de 100$ se retrouvent à Iqaluit, capitale du Nunavut

Facilement identifiables, ces faux billets sont faits de papier et non pas de polymère et l’on y retrouve des « caractères étrangers » affirme la Gendarmerie royale du Canada (GRC), détachement d’Iqaluit.

Les policiers demandent à la population locale de bien observer les billets qui leur sont remis et de déclaré tous cas où ils auraient de soupçons.

Des identifications incrustées dans les vrais billets

Les vrais billets de banque qui circulent au Canada contiennent plusieurs identifiants de sécurité insérés, notamment la feuille d’érable et des séries de chiffres minuscules dans le design.

Les caractères chinois © GRC

Et, en ce qui concerne « les caractères étrangers », ceux-ci sont chinois et se traduisent ainsi :

« Ceci est un billet de pratique »

« Ceci est un exemple »

« Ne dois pas être mis en circulation ».

Pas mal non?

Le 30 août dernier, des faux billets de même nature avaient fait leur apparition à Campbellton au Nouveau-Brunswick.

RCI, CBC North, GRC Iqaluit, Wu Wei du service chinois de RCI.