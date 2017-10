Les jeunes Québécois vapotent presque deux fois plus que leurs cousins canadiens

C’est au Québec que le pourcentage de jeunes consommant de la cigarette électronique est le plus élevé au pays, selon les plus récentes données obtenues par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

Ces données révèlent que 27 % des élèves québécois du secondaire, soit 110 500 élèves, ont vapoté au moins une fois. Dans le reste du Canada, ce pourcentage est très nettement inférieur à 15 % en moyenne.

Toutefois, le pourcentage d’élèves québécois qui ont déjà tâté de la cigarette électronique a chuté, car il était de 34 % durant la période 2013-2014. On note une perte d’intérêt chez les élèves de la première année du secondaire (de 22 % à 11 %).

Un emballage à l’épreuve des enfants et moins attrayant pour les jeunes devrait-il être exigé par Santé Canada? Photo : Émilie Pelletier

Nécessité de poursuivre le combat pour éloigner les jeunes du vapotage

Bien qu’un consensus émerge au sein de la communauté scientifique et de santé publique voulant que le vapotage soit moins dommageable pour la santé que les produits du tabac, les jeunes utilisateurs s’exposeraient à des risques pour leur santé qui sont encore mal connus.

Une récente étude clinique de l’Université Laval à Québec, effectuée sur des animaux, suggérait que le vapotage peut empirer la condition de personnes atteintes de maladies pulmonaires comme l’asthme ou d’infection comme la grippe.

Une étude britannique a pour sa part conclu que la cigarette électronique est environ 95 % moins nocive que le tabac et que son usage devrait être encouragé auprès des fumeurs désirant arrêter.

Nos jeunes vapotent, mais, ils auraient pu tout aussi bien fluver

C’est par l’intermédiaire d’un vote sur un forum en ligne en France que le terme « vapoter » a été choisi en 2008 puis utilisé par les premiers consommateurs de la cigarette électronique.

Le verbe vapoter n’avait pourtant remporté que de 22, 8 % des 610 votes exprimés en ligne. Le second terme le plus populaire avait été fluver avec 22,2 % des votes. Smoguer avait recueilli pour sa part 19,5 % de la faveur des internautes et humer 5 %.

Parmi les autres suggestions, on retrouvait : écloper, électrofumer, nicotiner, vapinhaler, aspivaper ou atomiser.

RCI avec La Presse canadienne et la contribution de Catherine Lachaussée, Frédéric Tremblay et Alain Labelle de Radio-Canada

