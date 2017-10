Si vous êtes une femme au Canada, quelle est la meilleure ville pour vous?

Une étude du Centre canadien de politiques alternatives (CCPA) révèle que si vous êtes une femme au Canada, Victoria, en Colombie-Britannique, est la meilleure ville au Canada pour vous. Gatineau, au Québec, arrive en deuxième position.

Le CCPA a examiné les différences d’accès à la sécurité économique et personnelle, l’éducation, la santé et les postes de direction entre les hommes et les femmes dans 25 villes canadiennes.

Victoria est la seule du lot où il y a plus de femmes que d’hommes qui travaillent. Et ces femmes représentent près de la moitié des cadres supérieurs et des élus. Néanmoins, l’écart salarial dans la ville est comparable à celui du reste du pays, les femmes gagnant 73 % du salaire des hommes, soit un peu moins que cinq ans auparavant.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique met un point d’honneur à donner un coup de pouce aux femmes sur le plan professionnel. © cbc.ca

Gatineau, première de classe au Québec

La ville de Gatineau se classe en 2e place, suivie de Québec en 6e, de Sherbrooke en 8e et de Montréal en 15e.

Selon l’étude, les villes du Québec ont tendance à surpasser le reste du Canada, surtout dans la sphère économique. Le CCPA note que le robuste secteur public du Québec contribue à y réduire les écarts de salaires et d’emplois. De moins bons résultats sont cependant enregistrés quand il s’agit de la promotion des femmes dans le secteur privé.

La ville de Windsor, en Ontario, occupe le dernier rang de ce classement. Les femmes y gagnent environ 75 % du salaire des hommes. Et seulement 23 % des élus et 34 % des cadres supérieurs de la région sont des femmes. En outre, les femmes à Windsor sont plus susceptibles de vivre en dessous du seuil de pauvreté que les hommes.

À Windsor en Ontario, les femmes gagnent environ 75 % du salaire des hommes. © Shama Rughootuth

Le CCPA affirme également que les agressions sexuelles sont les seuls crimes violents qui ne sont pas en déclin au Canada et que chaque ville se bat toujours avec des taux élevés de violence sexuelle et familiale

« Les statistiques ne seront jamais un substitut à l’expérience complète de vies vécues. Mais en tant que panneaux de signalisation, ils marquent l’endroit où nos dirigeants politiques et décideurs doivent accorder plus d’attention », explique l’auteur de l’étude Kate McInturff, chercheuse principale au CCPA. Elle dit espérer que les décideurs le feront.

Classement des villes canadiennes où les femmes s’en tirent mieux

1. Victoria

2. Gatineau

3. Hamilton

4. Kingston

5. Vancouver

6. Ville de Québec

7. Saint-Jean à Terre-Neuve-et-Labrador

8. Sherbrooke

9. Halifax

10. Toronto

11. Ottawa

12. London

13. Kelowna

14. Abbotsford-Mission

15. Montréal

16. St. Catharines-Niagara

17. Winnipeg

18. Edmonton

19. Saskatoon

20. Kitchener-Cambridge-Waterloo

21. Regina

22. Calgary

23. Barrie

24. Oshawa

25. Windsor

Lire aussi

Encore un peu plus de femmes dans les conseils d’administration au Canada

FMI au gouvernement du Canada : alléger le fardeau des frais de garde d’enfant et stimuler le travail des femmes

Égalité hommes-femmes : bilan au Canada et dans le monde alors qu’une féministe de la première heure s’est éteinte