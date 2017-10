Soldats canadiens sains et saufs en Irak après des tirs entre alliés

Tous les militaires du Canada en Irak sont sains et saufs après un échange de coups de feu accidentel entre des forces kurdes et irakiennes près de Kirkouk dans le nord de l’Irak, confirme un porte-parole militaire du ministère canadien de la Défense.

Des soldats canadiens étaient bel et bien en activité dans la région touchée par ces tirs amis plus tôt ce mois-ci, mais ils avaient quitté les lieux déjà depuis deux semaines, lorsque la ville a été libérée de la présence du groupe armé État islamique (EI).

Le capitaine Vincent Bouchard explique dans un courriel qu’aucun soldat canadien « n’avait été pris dans l’échange de coups de feu », ajoutant que tous étaient sains et saufs.

Aide-mémoire… – Il y a un peu plus d’un an, Ottawa a annoncé que le Canada allait prolonger de deux ans la mission des Forces armées canadiennes en Irak. – Les troupes canadiennes poursuivront ainsi jusqu’au 31 mars 2019 leurs efforts de « conseil et d’assistance » aux troupes locales. – Jusqu’à 850 soldats peuvent être déployés pour participer à la guerre contre l’EI. Un avion de transport militaire CC130 Hercules sera mis à la disposition de la coalition. – Le gouvernement dépense 371 millions de dollars, sur deux ans, pour financer cette participation.

Une mission remise en question

Cette montée de la violence a toutefois soulevé de nouvelles inquiétudes et questions sur l’avenir de la mission du Canada, qui s’implique dans la formation des Kurdes et des Irakiens pour combattre l’EI en Irak.

L’incident ranime aussi des craintes sur l’avenir des relations entre Kurdes et Irakiens dans un pays qui pourrait selon certains sombrer dans une guerre civile.

Plusieurs intervenants s’inquiètent du fait que la communauté internationale reste muette sur le conflit entre les Irakiens et les Kurdes, qui pourraient se retourner les uns contre les autres dans l’éventualité que les combattants djihadistes soient chassés de la région.

Le ministre de la Défense Harjit Sajjan a toutefois refusé de se ranger d’un côté, lundi, et il a invité les Irakiens et les Kurdes à concentrer leurs efforts pour combattre l’EI, qui serait dans ses derniers retranchements.

« Du bon travail a été fait avec toutes les parties de la coalition et les forces de sécurité irakiennes, et nous voulons continuer comme cela », a déclaré M. Sajjan à l’extérieur de la Chambre des communes.

« Nous enjoignons toutes les parties à se concentrer sur la menace principale. Et nous espérons que toutes les parties pourront résoudre la situation rapidement et pacifiquement. »

Le saviez-vous?

Des policiers et des policières du Canada sont aussi en Irak

– Le gouvernement canadien déploie environ une vingtaine d’agents de police en Irak dans le cadre de la lutte contre Daech (le groupe armé État islamique).

– L’Irak compte 600 000 policiers, dont 10 000 à 12 000 sont des femmes, mais dans les zones occupées par Daech, les infrastructures des services de police avaient en date de l’an dernier été détruites à 85 % ou même à 100 %.

– Ces policiers canadiens, des hommes comme des femmes, apportent leur soutien au rétablissement d’une présence policière locale dans les régions récemment reprises aux djihadistes. Ils conseilleront également leurs homologues irakiens en matière de diversité des genres et de droits de la personne.

– Cette mission s’aligne avec les efforts du Canada pour soutenir les femmes et les filles « qui sont parmi les plus gravement touchées par le conflit en Irak », a pour sa part souligné la ministre du Développement international Marie-Claude Bibeau.