Biennale canadienne 2017, de l’art contemporain en pleine santé !

Ce mercredi 18 octobre 2017 commence la quatrième édition de la Biennale canadienne au Musée de beaux-arts du Canada (MBAC), à Ottawa. Cette édition réunit une sélection d’œuvres aussi diverses que surprenantes représentant l’art visuel contemporain du pays. La série d’œuvres comprend toutes celles acquises depuis 2014 par les départements d’art contemporain et d’art autochtone du ainsi que par l’Institut canadien de la photographie du Musée.

En 2017, année du 150e anniversaire de la Confédération canadienne, l’exposition s’intéresse plus particulièrement au travail des artistes dans un univers d’exploration des thèmes comme la migration, l’incidence et l’interprétation de l’histoire et des systèmes de croyances sur l’art et la culture, les stéréotypes de l’identité et de l’idée de nation, ainsi que le potentiel émancipateur de l’imagination et de la créativité.

Comme nous a dit le conservateur associé de l’art contemporain au MBAC et commissaire principal de la Biennale, Jonathan Shaughnessy, cette exposition est une occasion de voir où est rendu l’art contemporain canadien. Les œuvres qu’y se trouvent, parlent de la richesse et de la diversité canadienne ainsi que des défis auxquels l’art, les artistes et la société canadiens sont exposés chaque jour.

Écoutez M. Shaugenessy http://www.rcinet.ca/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/10/BIENNALE-CANADIENNE-2017-FINAL_2017-10-18T14-20-30.063.mp3