« Contes sur moi » une exploration de l’amour subversif

L’un des temps forts du Festival Altérité, pas-à-pas! – Rencontres artistiques contemporaines nord-sud de Montréal est la présentation de la pièce « Contes sur moi » les 19 et 20 octobre. Cette pièce est une coproduction des troupes Singulier Pluriel de Montréal et de Teatro da Travessia de Sao Paulo au Brésil.

La troupe montréalaise Singulier Pluriel a été créée il y a 17 ans par Julie Vincent et Danièle Panneton. Son objectif : créer des œuvres contemporaines inspirées du contexte actuel de la mondialisation. Plus particulièrement, elle fait un pont culturel entre le Nord et le Sud. Ce qui donne lieu à des échanges et des coproductions avec d’autres compagnies. D’où sa collaboration avec Tetrao do Travessia de São Paulo au Brésil

Créé en 2006, Tetrao da Travessia s’est formé à partir d’un atelier à Vila Maria Zélia, à São Paulo. Mélangeant danse, mouvement du corps et fragments narratifs, les acteurs de cette troupe ne reculent devant rien pour créer un rapport intime avec le spectateur. Mais surtout, ils invitent le spectateur à « ouvrir une fenêtre sur l’altérité, à développer sa curiosité de l’autre et à s’en rapprocher. ». Le concubinage de la troupe brésilienne avec Singulier Pluriel lui permet de poursuivre son exploration du métissage, de la diversité et de l’amour.

Ligia Borges-Carbonneau, est comédienne et cofondatrice de Teatro da Travessia,

Les acteurs de « Contes sur moi » s’illustrent par leur polyvalence et leur plurilinguisme. © Teatro da Travessia

Un extrait de la pièce « Contes sur moi »