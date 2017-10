Le basketball pour lutter contre le diabète

L’équipe de basketball les Raptors de Toronto a annoncé mardi le lancement du programme Basket pour le diabète, une initiative nationale pour la sensibilisation et la prévention de cette maladie dont souffrent 2 millions et demie de Canadiens selon les plus récentes informations officielles.

Cette campagne de 6 semaines, concoctée par les Raptors de concert avec la compagnie d’assurance la Financière Sun Life avec la collaboration de la National Basket Association (NBA Canada), veut sensibiliser les jeunes Canadiens à un mode de vie sain et actif comme moyen de prévenir le diabète de type 2. La campagne fonctionnera dans le cadre des activités des Repaires jeunesse du Canada (Boys and Girls Clubs of Canada). Les jeunes participants prendront part chaque semaine à des défis d’alimentation et de mise en forme sous le thème du basketball.

Au pays, la prévalence du diabète diagnostiqué chez les Canadiens et Canadiennes a augmenté de 70 % les 20 dernières années.

Chez les enfants et les jeunes, le diabète est l’une des maladies chroniques les plus courantes. Le diabète de type 1 demeure la principale forme de la maladie dans cette population. Toutefois le diabète de type 2, qui était auparavant considéré comme une maladie d’adulte, est à la hausse chez les enfants et les jeunes à l’échelle mondiale depuis les deux dernières décennies.

En 2008-09, plus de 3 000 nouveaux cas de diabète (de type 1 et 2) ont été diagnostiqués chez les enfants et les jeunes canadiens âgés de un à 19 ans, ce qui élève le nombre de cas prévalents à un peu moins de 26 000.

Dans le cadre de ce programme de six semaines créé en partenariat avec la NBA Canada et Ils courront également la chance de gagner des prix après chaque défi hebdomadaire. Les dix meilleurs jeunes de chaque Repaire jeunesse célébreront leurs réussites en compagnie des joueurs étoiles des Raptors de Toronto et de la NBA à la fin du programme. La campagne Basket pour le diabète sera lancée dans cinq Repaires jeunesse de Toronto cet automne et ensuite à l’échelle nationale dans 20 régions du pays d’ici le début de 2018.

« L’engagement envers un style de vie sain est tout aussi important que les valeurs et les idéaux positifs que nous adoptons sur le terrain. Par l’intermédiaire du basketball, nous encourageons les Canadiens de tous les âges à s’amuser et à rester actifs, et c’est pour cette raison que nous avons décidé de soutenir l’approche révolutionnaire Basket pour le diabète de la Financière Sun Life visant à combattre la maladie » Dan MacKenzie, vice-président et directeur général, NBA Canada.

