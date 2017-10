Loi sur la neutralité religieuse : cocon vide ou racisme à peine voilé?

Voilà plus de 10 ans que le Québec débat de la place du religieux dans la société. Le principe de laïcité de l’État n’était inscrit avant aujourd’hui dans aucune loi québécoise.

Manifestation sur la laïcité en 2014 au Québec.

Officiellement, le gouvernement promet aux Québécois qu’avec sa nouvelle loi la neutralité religieuse de l’État sera garantie lorsque ses fonctionnaires offriront leurs services aux citoyens.

À ceux qui réclament la laïcité de l’État, le gouvernement libéral de Philippe Couillard n’offre que la neutralité religieuse, ce qui déplaît à tous les partis d’opposition. Pour eux, ce n’est donc qu’une coquille vide qui ne défend pas l’identité québécoise.

Pour d’autres, la loi va trop loin, car trop lâchement écrite selon eux, elle laisse libre-cours aux interprétations et pourrait favoriser une autre campagne de dénigrement populiste et raciste contre notamment les femmes musulmanes.

Une loi raciste qui ne ressemble pas aux Québécois?

L’homme d’affaires montréalais Mitch Garber. © RC

L’influent homme d’affaires Mitch Garber, d’origine juive, président du conseil d’administration du Cirque du Soleil, s’est dit hier gêné et embarrassé par cette initiative parce que les Québécois ne sont pas racistes et que la loi 62 du gouvernement Couillard sur la neutralité religieuse de l’État sera « raciste » et contre les femmes musulmanes.

Devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, il a affirmé que le projet avorté il y a trois ans de la Charte des valeurs du précédent gouvernement du Parti québécois aurait été « la balle dans la tête de la croissance économique et culturelle de Montréal et du Québec ». Aujourd’hui, il estime que la loi 62 du Parti libéral est une version diluée d’un second « projet de loi anti-femmes musulmanes qui essaie de se déguiser en autre chose ».

Les fonctionnaires, mais aussi les citoyens et les citoyennes sont visés

La ministre de la Justice du Québec, Stéphanie Vallée © Radio-Canada

La ministre de la Justice Stéphanie Vallée a établi comme critère essentiel le fait que tous les membres du personnel des organismes publics doivent exercer leurs fonctions à visage découvert.

Cela a pour effet non pas d’interdire directement les signes religieux comme les croix, mais les burqas et les niqabs dans la prestation des services publics.

Les citoyens qui reçoivent les services d’organismes publics devront aussi avoir le visage découvert pour les obtenir, stipule le projet de loi 62.

Le port du voile intégral, comme la burqa et le niqab, sera donc interdit aux fonctionnaires qui travaillent avec le public et aux citoyens qui reçoivent des services gouvernementaux. Le tchador sera quant à lui autorisé, puisqu’il permet de voir le visage de celles qui le portent en tout temps.

