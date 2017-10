Il y a longtemps dans l’avenir : le caribou et les peuples autochtones de la péninsule d’Ungava, a été débattue pendant quatre années par la TRACPU et répond au déclin marqué des troupeaux de caribous de la rivière George et de la rivière aux Feuilles. Le troupeau de la rivière George avait atteint un sommet au début des années 1990 et connaît un déclin spectaculaire depuis. Cette stratégie de gestion, portant le noma été débattue pendant quatre années par la TRACPU et répond aude la rivière George et de la rivière aux Feuilles. Le troupeau de la rivière George avait atteint un sommet au début des années 1990 et connaît un déclin spectaculaire depuis. La population de ce troupeau est passée d’environ 770 000 têtes en 1993, à 385 000 en 2001, à 74 000 en 2010, à 22 000 en 2012, à 14 000 en 2014 et à 9000 à ce jour. Le troupeau de la rivière aux Feuilles a atteint, quant à lui, un sommet en 2001 avec 628 000 têtes, puis a chuté considérablement, passant à 430 000 en 2011, à 332 000 en 2015 et à 199 000 en 2016.

La stratégie de 55 pages veut que les nations concernées puissent s’adapter aux hausses et aux baisses des populations, en acceptant la variabilité naturelle et en s’y ajustant pour aider les chasseurs à prendre les bonnes décisions pour maximiser les retombées sociales, spirituelles, économiques et culturelles au profit de tous les peuples en respectant la priorité d’accès réservé aux peuples autochtones.

Pour ce faire, les sept nations autochtones se sont donné trois axes d’interventions et ils sont en ordre de priorité :

1) Entente de partage autochtone

2) Plan de recherche et de suivi

3) Plan de gestion de l’habitat et de l’impact environnemental

4) Plan d’intendance, d’engagement et de communication

5) Plan socio-économique

Un camion transportant du matériel de construction derrière un troupeau de caribous près du village cri de Nemaska autour de la rivière Rupert dans le nord-est de la province de Québec, au Canada. ©REUTERS/Rock Arssenault