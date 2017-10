La romancière canadienne Margaret Atwood reçoit le prix Franz-Kafka

La romancière, poétesse et critique littéraire canadienne Margaret Atwood, qui est l’un des écrivains canadiens les plus connus, vient de recevoir le prix international Franz-Kafka 2017.

Elle a reçu cette récompense pour le « travail de toute sa vie », lors d’une cérémonie mardi à Prague.

Traduite dans une cinquantaine de langues, Margaret Atwood est l’auteure de 17 romans, de 7 livres pour enfants et de près de deux douzaines de recueils de poésie.

Son roman le plus connu est La servante écarlate (The Handmaid’s Tale). Dans cet ouvrage de science-fiction publié en 1985, elle décrit un futur apocalyptique, une société totalitaire dirigée par un régime fondamentaliste qui traite les femmes comme des propriétés de l’État et transforme celles qui sont fertiles en esclaves sexuelles.

Franz Kafka est né le 3 juillet 1883 à Prague et mort le 3 juin 1924.

Un honneur d’être dans l’ombre du géant littéraire Franz Kafka

« Ce prix est tout à fait spécial pour moi, car le premier essai indépendant que j’ai écrit portait sur Franz Kafka, dans les années 1950, a confié la romancière de 77 ans à l’AFP. J’ai lu à cette époque-là, non seulement la biographie de Franz Kafka, mais toute son oeuvre et je m’en souviens très bien. »

Le prix Franz-Kafka, créé en 2001, porte le nom de cet écrivain juif de langue allemande mort en 1924 et qui est considéré comme l’un des écrivains majeurs du 20e siècle. Il est connu pour ses romans Le procès (Der Prozeß) et Le château (Das Schloß).

Ce prix est remis à des auteurs dont les qualités artistiques exceptionnelles interpellent les lecteurs de toutes origines, nationalités ou cultures.

Parmi les autres lauréats dans le passé du prix doté d’une bourse de 10 000 $ figurent notamment l’Américain Philip Roth (2001), le Japonais Haruki Murakami (2006), le Français Yves Bonnefoy (2007), l’Israélien Amos Oz (2013) et le Tchèque Vaclav Havel (2010).

Margaret Atwood Photo : Getty Images/MICHAL CIZEK

Elle accumule les honneurs

Margaret Eleanor « Peggy » Atwood, née le 18 novembre 1939 à Ottawa en Ontario a reçu le prix Arthur-C.-Clarke en 1987 pour La Servante écarlate.

Elle a aussi remporté le Booker Prize en 2000 pour son roman The Blind Assassin, publié au Canada et en France sous le titre Le tueur aveugle.

