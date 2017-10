Gord Downie, chanteur du groupe rock canadien The Tragically Hip, est mort

Au Canada anglais, les réactions continuent de pleuvoir après l’annonce mercredi de la mort, veille, du chanteur du groupe The Tragically Hip Gord Downie.

Son décès à l’âge de 53 ans n’a surpris personne, car il avait annoncé en mai de l’an dernier qu’il souffrait d’un glioblastome, une forme incurable de cancer du cerveau.

The Tragically Hip avait ensuite fait une tournée canadienne d’adieux qui avait galvanisé des millions de Canadiens.

Admiré par tous

Gord Downie a suscité l’admiration et l’amour de tant de Canadiens pour plusieurs raisons. L’un était sa bataille courageuse contre sa maladie.

Un autre a été son plaidoyer en faveur des droits des peuples autochtones et l’attention qu’il a portée à la tragédie du système des pensionnats autochtones durant le 20e siècle.

En matinée, le premier ministre canadien, Justin Trudeau, un ami personnel, n’a pas retenu ses larmes comme en témoigne cette courte vidéo de CBC.

« Il savait que nous devions être mieux encore comme pays. Et c’est pourquoi il a voué les dernières années de sa vie à Chanie Wenjack et à la réconciliation. C’est quelque chose qui m’a certainement inspiré et donné de la force » – Justin Trudeau