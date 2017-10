« Histoire de navires » : l’exposition gratuite au port de Montréal restera ouverte

L’exposition gratuite qui accueille la population depuis le 19 juillet dernier raconte l’histoire du port et son rôle dans le développement socioéconomique de Montréal, du Québec et du Canada. Elle s’inscrit dans le cadre des festivités du 375 e anniversaire de la Ville de Montréal et du 150 e anniversaire de la Confédération du Canada.

Ce n’est pas fini pour Histoire de navires qui, victime de son succès, gardera ses portes ouvertes au public les fins de semaine et les jours fériés au deuxième étage du nouveau terminal de croisières au port de Montréal. C’est l’annonce qu’a faite Mme Sophie Roux, vice-présidente, affaires publiques de l’Administration portuaire de Montréal (APM), cette semaine.

La décision d’en prolonger l’ouverture a été prise devant le franc succès qu’a connu l’exposition. Sa fréquentation a dépassé les attentes. Plus de 21 000 personnes, Montréalais et touristes locaux et internationaux, l’ont visitée. Leurs commentaires d’appréciation sont extrêmement positifs. À propos de l’exposition Histoire de navires L’exposition regroupe six modèles réduits des types de navires qui ont fréquenté le port d’hier à aujourd’hui. De plus, vous y contemplerez une grande murale remplie d’informations textuelles, visuelles et vidéo pour illustrer la fascinante histoire du transport des marchandises sous divers thèmes : Survol du port à compter de 1900 à nos jours.

Évolution globale du port tant sur le plan du transit des marchandises que des infrastructures, sous les thèmes suivants : la berge, le quai, la jetée, le port actuel.

L’ère de la modernité : la jetée Alexandra, les hangars, les voies terrestres, les silos, les élévateurs à grain, etc.

La diversité des marchandises et l’apogée du blé.

Les installations modernes du 21e siècle.

siècle. Les métiers du bord de l’eau. Vous apprécierez aussi une deuxième murale traitant du transport des passagers sous les thèmes suivants : Lieu d’arrivée et de départ à travers le temps.

Des gares maritimes pour l’Expo 67.

Le nouveau terminal de croisières : explication et illustration du projet de revitalisation du site. La conception et scénarisation de l’exposition ont été confiées à la firme Lupien Matteau et la fabrication à l’atelier LaBoutique.

En raison de l’intérêt des visiteurs au cours des derniers mois, l’APM a décidé de développer un nouveau concept pour le centre d’interprétation portuaire en lien avec la Charte internationale des Missions d’un Port Center, régie par l’Association internationale des villes et ports (AIVP), ratifiée par Montréal en 2014.

Cette charte définit en 10 points les enjeux essentiels et les objectifs à atteindre pour tout centre portuaire. Avec l’APM, plusieurs autres villes portuaires comme Anvers (Belgique), Le Havre et Dunkerque (France), Houston (États-Unis), Ashdod (Israël), Livourne et Gênes (Italie), qui ont un Port Centre ou un projet de Port Centre, ont adopté la charte.