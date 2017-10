Le Canada doit reconnaître la crise des droits humains au Mexique, disent des experts mexicains en visite au pays

Le Canada et le Mexique maintiennent une relation diplomatique et commerciale depuis 70 ans déjà. Selon Affaires mondiales Canada, le commerce bilatéral de marchandises se situait à plus de 37,8 milliards de dollars en 2015. Comme on sait, ils font partie de l’Accord du libre-échange nord-américain depuis 1994 et ils le renégocient actuellement. Cependant, comme l’a dit le premier ministre JustinTrudeau devant le sénat mexicain le 12 octobre dernier, le respect des droits humains continue d’être une préoccupation commune et avec raison.

Selon les Nations Unies, le Mexique est l’un des 30 pays où les droits humains sont le plus fréquemment violés, le Venezuela étant le pays où la situation est la plus dramatique. Pour Amnistie International, la violation des droits au Mexique est endémique et sa garantie n’est pas accessible à tous les secteurs de la population. Pour sa part, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, Christof Heyns, a déclaré en 2016 que la protection du droit à la vie au Mexique n’a pas assez changé depuis sa mission d’enquête de 2013 dans le pays.

« Les exécutions extrajudiciaires et le recours excessif à la force par les forces de sécurité persistent » M. Heyns dans son rapport de suivi sur les mesures prises par le gouvernement mexicain pour mettre en œuvre les recommandations faites en 2013.

Invitée par le Conseil canadien pour la coopération internationale, une délégation d’experts mexicains en droits de la personne (CCCI) est à Ottawa depuis le début de la semaine pour discuter avec les parlementaires canadiens et de représentants gouvernementaux, alors que le nombre de personnes disparues, les meurtres et les déplacements forcés dans leur pays continuent d’inquiéter.

Certains membres de la délégation se sont réunis avec le premier ministre canadien, Justin Trudeau, ainsi qu’avec le sous-comité des droits internationaux de la personne de la Chambre des communes et le secrétaire parlementaire de la Ministre des Affaires étrangères, Matt De Courcey.

Mais, qu’est-ce qu’est venue faire cette délégation au Canada ? Isabelle Bourassa, agente des groupes de travail régionaux au CCCI explique qu’avant tout, leur visite avait pour but de créer une plus grande compréhension des enjeux auxquels la société mexicaine est confrontée quotidiennement (Durée de l’extrait 00:37) :

Des élèves préparent un événement en commémoration des 43 élèves disparus à l’école rurale Raul Isidro Burgo à Ayotzinapa, à Tixtla Guerrero, au Mexique, le 21 septembre 2016. REUTERS / Carlos Jasso

membres de la délégation en visite au Canada sont : Santiago Aguirre , du Centre pour les droits humains Miguel Agustin Pro Juarez,

, du Centre pour les droits humains Miguel Agustin Pro Juarez, Daniela Pastrana du Réseau des journalistes Red de Periodistas de a Pie,

du Réseau des journalistes Red de Periodistas de a Pie, Araceli Tecolapa Alejo du Centre pour les droits humains Morelos y Pavón,

du Centre pour les droits humains Morelos y Pavón, Gustavo Lozano du Réseau mexicain pour les communautés affectées par les mines et

du Réseau mexicain pour les communautés affectées par les mines et Arturo Alcalde Justiniani, expert en droit du travail. Lesen visite au Canada sont :

À partir de leur expérience et de leur expertise particulière, les délégués ont voulu passer un message au Canadiens. L’un d’entre eux l’a fait comme suit :

Un nombre ahurissant d’atrocités sont commises en toute impunité. Il n’y a pas d’enquêtes et encore moins de justice … Nous avons apprécié la réunion avec le Premier ministre canadien pour discuter de ce cas mais l’appui du Canada doit être plus important encore. Nous avons besoin que le Canada reconnaisse l’ampleur de cette crise, dénonce l’impunité qui règne au Mexique et fasse pression sur l’État mexicain pour que justice soit faite . Santiago Aguirre, directeur adjoint du Centre pour les droits humains Miguel Agustin Pro Juarez, lors d'une conférence de presse mercredi à Ottawa

Isabelle Bourassa explique le bilan des rencontres des membres de la délégation mexicaine avec les représentants du gouvernement canadien est positif, mais qu’il reste beaucoup à faire surtout en ce qui concerne la présence des compagnies minières canadiennes au Mexique (durée de l’extrait : 1:55) :

Un autocollant sur le mur dit « Il nous manque 43 !, Où sont les 43 ? » L’autocollant est à côté d’un élève de l’école rurale Raul Isidro Burgo à Ayotzinapa, au Mexique. Le graffiti sur le mur se lit « La répression est un crime ». REUTERS / Carlos Jasso

Certes le Mexique et le Canada sont des partenaires commerciaux, mais dans la pratique, quelles mesures le Canada pourrait instaurer pour que la situation des droits humains au Mexique change ? Isabelle Bourassa du CCCI croit qu’il y a beaucoup que les autorités canadiennes peuvent faire. Un exemple serait d’établir de valises pour observer les actions des entreprises canadiennes au Mexique, dont les compagnies minières, et au niveau diplomatique, on doit être capables de profiter des bonnes relations entre les deux pays (durée 2:17) :

La majorité des membres de la délégation mexicaine retourneront demain au Mexique.