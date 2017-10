Donner la parole aux enfants, la mission de Wanda Jemly

Biographie de l'artiste

Wanda Jemly, auteure et conteuse, est née au Cameroun et immigrée à l'âge de 4 ans en Suisse où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Elle a commencé à travailler dans le milieu journalistique pour se rendre compte rapidement que son intérêt principal était l'échange et le partage des histoires. Elle s'est donc lancée dans l'aventure sérieuse d'écrire de livres pour enfants et de les raconter en direct, dans les écoles, dans les théâtres. Elle vit à Vancouver.