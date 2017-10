Le syndicat UNIFOR organise des manifestations sur l’ALENA partout au Canada

« La renégociation de l’ALENA représente une occasion de corriger les failles de l’accord et de donner la priorité aux besoins des travailleurs et de leurs communautés. Pendant trop longtemps, les accords commerciaux ont donné la priorité aux intérêts des entreprises et des investisseurs, cela doit changer. » Jerry Dias, président national d'Unifor

Les manifestations de ce vendredi s’inscrivent dans le cadre d’actions nationales d’UNIFOR dans six communautés, d’Halifax en Nouvelle-Écosse jusqu’à Surrey en Colombie-Britannique. Le plus grand syndicat des travailleurs du secteur privé au Canada espère que le gouvernement fédéral continuera d’insister pour améliorer l’Accord de libre-échange nord-américain. Plusieurs manifestations vont avoir lieu à l’extérieur des bureaux de circonscription des députés.

Par ailleurs, selon ce qu’on peut lire dans son communiqué de presse, le syndicat a envoyé cette semaine des représentants à Ottawa pour rencontrer plusieurs députés et réclamer un nouvel ALENA qui prioriserait les besoins des travailleurs et de leurs communautés dans les trois pays.

UNIFOR, qui représente 315 000 travailleurs des grands secteurs de l’économie du pays, est l’un des plus critiques à l’endroit de l’ALENA, surtout en ce qui concerne ce qu’ils appellent « son échec à aider les travailleuses et travailleurs mexicains ».

Dans une campagne publicitaire à la veille de la séance des négociations à Ottawa du 23 au 27 septembre dernier, Unifor a souligné que les travailleurs canadiens ont les moyens d’acheter les voitures qu’ils fabriquent, mais les travailleurs mexicains peuvent à peine se procurer les roues et le volant de la même voiture.

La vidéo qui suit est en anglais principalement, cependant, on peut activer les sous-titres en français avec le bouton de paramètres qui se trouve en bas à droite de la vidéo.

La renégociation de l’ALENA est au cœur de la campagne générale d’Unifor sur le commerce citoyen, lancée au Conseil canadien, à Winnipeg. Unifor fait partie des négociateurs de l’Accord et joue déjà un rôle actif, notamment :

ici. Une lettre ouverte du représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer, soulignant le besoin de faire appliquer des normes du travail.

Unifor insiste pour que le gouvernement continue d’exercer des pressions afin de renforcer les droits des travailleurs et la sécurité d’emploi dans les pays signataires de l’ALENA, et il préconise, entre autres, de réformer le commerce de l’automobile, de protéger la culture du Canada et de retirer les privilèges extraordinaires accordés aux investisseurs.

