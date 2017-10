Attention! Les solutions aux grands défis de l’humanité se trouvent sous vos pieds

Si l’on vous disait que l’une des clés de la lutte aux changements climatiques se trouve, non pas dans votre tête, mais plutôt sous vos pieds, que diriez-vous ? Eh bien, c’est vrai ! Dans les sols sur lesquels nous marchons lorsque nous sommes dans la nature, à la campagne ou dans la forêt, se trouvent de milliers d’organismes et des centaines d’autres substances minérales et chimiques qui sont fondamentaux à notre vie sur Terre.

Le Symposium sols vivants Montréal, qui a eu lieu la fin de semaine du 14 et 15 octobre 2017, réunissait 400 spécialistes dans la matière, est si important!

De scientifiques, des agriculteurs, des agronomes, des entrepreneurs et des politiciens ont participé à cette rencontre (organisée par quatre vaillantes jeunes femmes!) afin de créer les bases pour un réseau de collaboration unique qui prendrait la protection et la régénération des sols sous son aile.

Nous avons discuté avec la directrice du symposium, Gabrielle Bastien, qui nous explique dans ce premier extrait, ce qu’est un sol vivant, l’un des écosystèmes les plus diversifiés de la planète ayant des fonctions surprenantes qui pourraient nous permettre de survivre aux changements climatiques :

Il semblerait donc que les sols, étant les plus grands puits de carbone du monde, représentent aussi l’une des plus importantes possibilités pour les humains d’inverser les effets des changements climatiques. Voilà pourquoi le Symposium qui a eu lieu à Montréal a pris une si grande ampleur. Gabrielle Bastien explique les retombées du symposium, à court et à long terme.

Maintenant, si vous n’aviez pas entendu parler des sols comme étant l’un des éléments essentiels à la lutte aux changements climatiques, vous n’êtes pas les seuls. C’est un domaine d’études et d’expertise qui est en plein développement. Si à partir de maintenant vous donnez de l’importance aux sols vivants et vous affairez à les protéger, vous seriez des pionniers !

Infographie officielle de l’événement © Symposium sols vivants Montréal

Voici à nouveau Gabrielle Bastien qui réfléchit sur l’avenir de ce domaine d’études et d’actions :

Tel que Gabrielle Bastien le dit, c’est de plus en plus urgent d’agir sur la protection des sols vivants puisqu’une meilleure gestion des terres agricoles et forestières peut aider efficacement à la régénération des sols qui ont, à eux seuls, le potentiel de stocker des milliards de tonnes de carbone annuellement, ainsi que de restaurer la biodiversité, de combattre la désertification et l’épuisement des eaux, de produire une plus grande quantité de nourriture meilleure pour la santé, et éventuellement, de prévenir les migrations de masse.

Si vous doutez encore, voici des informations supplémentaires sur :

© Symposium sols vivants Montréal / Régénération Canada

Biographie de l'interviewée

Pour entendre l’entretien avec Gabrielle Bastien en son entièreté, le-voici :