De Montréal au Yucatan en kayak de mer: la folle odyssée de 3 amis québécois

Il y a comme ça des idées un peu folles sur papier, mais qui, après coup, s’avèrent gratifiantes au moment de leur concrétisation. C’est le cas du « Défi Go Fetch », une expédition réalisée par trois amis. Ils se sont connus il y a une dizaine d’années alors qu’ils résidaient à l’Île-Perrot, dans l’ouest de Montréal. Un beau jour, ils ont décidé de partir de Montréal pour la pointe du Yucatan au Mexique. Ils ont parcouru au total 7350 km de Montréal… en kayak de mer!

L’expédition entre le Québec et la côte est du Golfe du Mexique a duré un peu plus de15 mois, entre mai 2015 et septembre 2016. Plus d’un plus tard, les 3 amis sont devenus des pèlerins de l’exercice physique, de l’abnégation et de la détermination. Parce qu’il faut le dire, pour mener à bien leur aventure, Luc Labelle, Nuka De Jocas-McCrae et Julien Granger ont dû tout faire de gros sacrifices : démission de leurs emplois, rupture de relations amoureuses, abandon du confort montréalais pour la frugalité, l’inconnu et d’inévitables appréhensions. Mais l’excitation et l’enthousiasme pour cette aventure d’une vie ont eu raison de tous les désagréments.

Les trois amis n’ont pas baptisé leu expédition « Go Fetch » pour rien. En anglais, cette expression signifie : « aller chercher ». Et dans le jargon de la météo, le mot fetch désigne la longueur du trajet suivant lequel le vent souffle au-dessus de la mer, sans changer de vitesse et de direction. Donc, « Go Fetch » est aussi synonyme d’aventure, de dépassement de soi, d’expédition sous forme de défi.

Luc Labelle lors d’une escale pendant l’expédition. © Defi Go Fetch

Adeptes de l’activité physique, le trio de Québécois voulait aussi que son expédition soit « un modèle de ce qui est possible d’accomplir grâce à la détermination.» L’odyssée complète du trio québécois nous est racontée par Luc labelle.

L’équipe du Défi Go Fetch!, lors de la préparation de son expédition en kayak de mer vers la pointe du Yucatan, au Mexique.

Les trois aventuriers du « Défi Go Fetch » qui racontaient déjà leurs pérégrinations pendant leur expédition par le biais des médias sociaux, partagent à présent leur expérience avec le grand public. Au programme : conférences, présentations de leurs réalisations, et surtout tournées dans des écoles.

Luc Labelle, Nuka De Jocas-McCrae et Julien Granger veulent montrer aux jeunes que le « Défi Go Fetch » est bon exemple de dépassement de soi, d’activité physique et de travail d’équipe. Leur message aux jeunes : s’ils sont déterminés, et y croient vraiment, ils peuvent eux aussi, réaliser leurs rêves.