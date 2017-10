Pourquoi l’industrie de la volaille vole-t-elle très haut au Canada?

Cette semaine, dans notre chronique La Bonne question, nous échangeons des informations sur l’élevage des animaux produisant de la viande au Canada, tel que le poulet, le porc ou le bœuf avec un jeune agriculteur de la Côte d’Ivoire sur la côte est africaine.

Le Canada est le 12e producteur mondial en importance de volaille et le 11e plus grand exportateur de cette viande au monde.

Nos poulets canadiens ont pris quatre fois plus de poids qu’en 1957

Aujourd’hui, nos poulets bien en chair ont aussi besoin moitié moins de nourriture. Les résultats de l’étude canadienne réalisés à l’Université de l’Alberta dans l’Ouest canadien et rendus publics par la revue anglaise Poultry Science en 2014 indiquent une croissance considérable du tour de taille de nos poulets d’élevage. Nos poulets pèsent aujourd’hui plus de 4 kilos.

Lors d’une première grande pesée réalisée en 1957, nos poulets canadiens pesaient en moyenne 905 grammes. Lors d’une seconde pesée réalisée 21 ans plus tard en 1978, nos poulets avaient doublé de poids pour atteindre en moyenne 1800 grammes. Une dernière pesée plus récente indique qu’ils ont cette fois à nouveau doublé de poids pour atteindre en moyenne 4200 grammes!

Mais peut-être plus étonnant encore c’est que nos poulets bien en chair d’aujourd’hui ont besoin de la moitié moins de nourriture pour produire la même quantité de viande que les poulets de 1957.

Une tendance de surpoids développée par nos éleveurs

Les récentes générations de poulet d’élevage au Canada ont été élaborées afin de produire de la viande et non pas des œufs. Le métabolisme de cette volaille produit ainsi trois fois plus de viande que les poulets des années 1950-1960.

Mais cette volaille, souvent touchée par de graves problèmes de santé, notamment des os, du cœur et du système immunitaire, éprouve des difficultés importantes à se tenir sur ses pattes…

Les chercheurs canadiens de l’Université de l’Alberta signalent que la sélection génétique des 50 dernières années a entraîné chez les poulets une hausse aussi des déformations sexuelles.

