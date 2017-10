Canadiens d’origine arabe : qui sont-ils?

L’histoire des Canadiens d’origine arabe n’est pas récente comme beaucoup le croient, elle semble avoir commencé en 1882, avec l’arrivée du premier immigrant d’origine arabe, Ibrahim Abou-Nader, libanais de la ville de Zahlé qui faisait partie du Moutassarrifiyat du Mont-Liban, territoire autonome au sein de l’Empire ottoman.

Cependant, après plus de 130 ans d’immigration, l’histoire des Canado-Arabes reste peu documentée.

Notre dossier Qui sont les Canadiens d’origine arabe? a pour objectif de répondre à des questions qui se posent tous les jours sur ces citoyens canadiens d’origine arabe, de donner une image plus proche de la réalité des communautés arabes et de déconstruire des amalgames malheureusement trop fréquents.

Vous y découvrirez, entre autres, d’où viennent les Canadiens d’origine arabe, leurs différentes communautés, leur apport à la mosaïque canadienne, où et comment vivent-ils, quelles sont leurs religions, les personnalités qui se distinguent et les organismes et médias qui les représentent. Vous saurez également comment les Canado-Arabes réagissent à des événements politiques comme le débat sur la charte de la laïcité, le printemps arabe ou le terrorisme.

À lire, à écouter et à commenter.

