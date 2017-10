Inconduites sexuelles: les victimes encouragées à parler

L’onde de choc qui secoue le milieu culturel québécois depuis les révélations d’inconduite sexuelle de l’animateur Éric Salvail et de l’entrepreneur Gilbert Rozon est loin de s’estomper. Les langues se délient sur les lignes téléphoniques du Service de police de la ville de Montréal (SPVM), tandis que le milieu québécois du cinéma et de la télévision est toujours sonné.

Depuis la mise en place de sa ligne spéciale visant à recevoir les plaintes pour inconduites sexuelles, le SPVM dit avoir reçu 174 appels. Même si la police montréalaise n’a pas pu préciser, lundi, combien de ces appels se sont traduits par des plaintes formelles, il n’en demeure pas moins que les allégations de harcèlement et d’agression sexuelle à l’endroit de certaines personnalités québécoises encouragent plusieurs victimes à briser leur silence.

La section québécoise de l’Académie du cinéma et de la télévision est elle aussi sortie de sa réserve. L’organisation qui rassemble plus de 1700 membres des secteurs de la production en télévision, cinéma et médias numériques au Québec, organise une rencontre le 30 octobre avec sept autres associations, dont l’Union des artistes afin notamment d’établir un code d’éthique.

D’ores et déjà, le président de l’Académie au Québec, Mario Cecchini, outré par les derniers événements, encourage les personnes victimes d’inconduites sexuelles à les dénoncer.

Gilbert Rozon veut se départir de ses actions dans Juste pour rire, une entreprise qu’il a créée en 1983.

Retrait de la vie publique

Vendredi dernier, Gilbert Rozon avait annoncé qu’il se départissait de ses actions dans le Groupe Juste pour rire, une entreprise qu’il a fondée en 1983. La firme RBC Marchés des Capitaux a été chargée d’ « explorer plusieurs options » pour la vente des actions de M. Rozon.

C’est la conséquence directe de la dénonciation de des inconduites sexuelles de M. Rozon, révélées d’abord par l’humoriste Guillaume Wagner sur sa page Facebook. Dénonciation relayée ensuite par neuf femmes qui ont raconté au quotidien Le Devoir et à la station de radio 98,5 FM qu’elles avaient été l’objet de harcèlement et même d’agression sexuelle dans certains cas.

Il est peu probable qu’Éric Salvail (à droite) ici en compagnie de Jean-Philippe Wauthier, anime de nouveau la soirée des Gémeaux de sitôt. © Radio-Canada

De son côté, Éric Salvail a annoncé jeudi qu’il se retirait des activités de sa maison de production, en déléguant tous les responsabilités et pouvoirs à son équipe. M. Cecchini, dont le groupe organise les prix Gémeaux, a indiqué « qu’il serait très étonnant que M. Salvail soit de retour comme animateur des Gémeaux l’an prochain. »

